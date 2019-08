Pedro Scooby faz wakeboard com filhos sem capacete e internautas criticam

14/08/2019 | 10:38



Pedro Scooby compartilhou no Instagram na terça-feira, 13, o momento em que levou os filhos para fazer wakeboard. Dom, de sete anos, e os gêmeos Bem e Liz, de três, estão passando férias na casa do pai na Califórnia, nos Estados Unidos. Eles são frutos do relacionamento de Pedro e Luana Piovani, que terminou em março.

As crianças parecem estar se divertindo com o pai, mas o que chamou a atenção foi o fato de ninguém estar usando nenhum equipamento de segurança, como capacete.

O surfista teve de lidar com a série de críticas. "Olha o filho de Angélica, não serviu de exemplo? Cadê o capacete?", escreveu um seguidor. Outro alertou sobre o posicionamento da mãe, Luana, sobre o caso: "Vixi, amanhã tem Luana fazendo 'textão'".

Os internautas lembraram do acidente com o filho de Luciano Huck e Angélica, em junho. Benício teve traumatismo cranioencefálico ao praticar wakeboard sem proteção. Na época, o apresentador chegou a compartilhar uma imagem de como ficou o crânio do filho após o acidente. "Aprenda o que nós aprendemos: sempre use capacete. O que importa é a segurança de quem a gente ama", escreveu Luciano Huck na época.

Um mês depois do acidente, Benício voltou a praticar a atividade, mas com capacete. "A linha que separa a felicidade do caos é muito tênue. Por isso vamos reforçar cada vez mais a segurança. Insistam que seus filhos usem capacete nas atividades de lazer: bicicleta, skate, patinete, surf, wakeboad, esqui, carrinho de rolimã e por aí vai", enfatizou Luciano nas redes sociais.

No Instagram, ao convidar os fãs para assistirem a série Luana é de Lua, no canal E!, a atriz desabafou:

"Só posso dizer que conhecemos o marido depois de separar dele. Hoje completam quatro dias que não falo com meus filhos. Meu ex-marido não me atende, não responde mensagens tampouco dá explicação", afirmou Luana Piovani. Ela acrescentou que "assumirá uma postura nova" após esse comportamento do ex-marido.

Os filhos de Scooby também conheceram a nova namorada do pai, a cantora Anitta.