Nubank anuncia segunda edição de evento de inclusão feminina no mundo da programação

Da Redação, com assessoria



13/08/2019 | 14:18

Até o próximo dia 15, mulheres de todo o Brasil que buscam desenvolver sua carreira em engenharia de software podem se inscrever para a segunda edição do Yes, She Codes. O evento – realizado pelo Nubank em 23 e 24 de agosto – tem o objetivo de estimular a inclusão deste público no mundo da programação e recrutar os melhores talentos para a equipe de Engenharia de Software da empresa.

“Com o Yes, She Codes queremos romper o paradigma de associar o mercado de tecnologia ao gênero masculino e estimular a inclusão de outros públicos, como as mulheres, abrindo oportunidades para essas pessoas”, explica Silvia Kihara, Líder de Recrutamento de Engenharia de Software do Nubank. “Nós queremos construir produtos e serviços financeiros disruptivos e, dentro do Nubank, essas engenheiras terão a chance de participar de times como a NuConta, nossa conta digital, além de construir experiências incríveis de produto para nossos clientes de cartão de crédito, o programa de recompensas Nubank Rewards e o de empréstimos pessoais, que está em teste”, observa.

As mulheres interessadas em participar do Yes, She Codes podem se inscrever na página dedicada ao evento (aqui). A primeira fase consiste em um teste de programação – as aprovadas serão convidadas para o segundo dia do evento (24/08), quando passarão um dia inteiro em companhia do time de engenharia de software do Nubank para realizar uma série de exercícios. As candidatas de fora de São Paulo que venham a ser admitidas na fase do teste inicial têm os custos de transporte e hospedagem arcados pela companhia para que participem do evento.

Experiência Nubank

As engenheiras de software aprovadas no processo também poderão participar da abertura do Yes, She Codes, no dia 23. Neste dia, o público presente poderá viver uma experiência de imersão no universo de tecnologia do Nubank, com palestras e contato com outras engenheiras da empresa e também com o cofundador e CTO da companhia, Edward Wible.

Em sua primeira edição, realizada em 2018, foram cerca de 900 mulheres inscritas. Agora em 2019, já são mais de 1.200 mulheres que se inscreveram até o momento. Mais informações sobre a segunda edição do Yes, She Codes podem ser obtidas na própria página de inscrição.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga