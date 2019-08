Ticiane Pinheiro comemora um mês de Manuella com clique com a pequena

12/08/2019 | 15:11



Com Manuella Tralli completando um mês de vida, é claro que a mamãe Ticiane Pinheiro não ia deixar de falar sobre a filhota nas redes sociais.

A apresentadora postou um clique com Manu - sua filha com César Tralli - bem embrulhadinha, e escreveu:

Manu, hoje você faz um mês de vida. Há 30 dias meu amor aumenta a cada minuto e a vida mudou para muito melhor. Agora tenho duas princesinhas em casa para chamar de minhas. Dois pedacinhos de mim para deixar meu legado. Rafinha e você. Manu é felicidade. Papai ganhou uma filha, Rafinha uma irmã mais nova e eu um coração lotado de orgulho. O laço na nossa família se consolidou e se multiplicou com a chegada desse pacotinho de biscoito recheado de amor. Se com um mês você já causou isso, imagina com o passar do tempo! Te desejamos demais, filha! Você é fruto de muito, mas muito amor. Que possamos fazer de você um ser humano maravilhoso e que viva muitas alegrias nessa vida!