Péricles anuncia que vai ser pai de uma menina e revela o nome da bebê

12/08/2019 | 14:11



O cantor Péricles Faria fez um relato emocionante ao revelar que sua esposa, Lidiane, está esperando a primeira filha do casal.

No texto, ele citou seu primeiro filho, de outro casamento, o cantor Lucas Morato - e ainda revelou sexo e nome da bebê:

Posso dizer,com todas as letras,o quanto Deus me abençoou. Minha melhor criação até então, meu eterno menino, hoje um grande homem, Lucas Morato, me ensinou e ensina sempre como ser um ser humano melhor. Obrigado a você, meu filho, pela chance de ouro em ser seu pai. Nunca mais você estará sozinho, nem você, nem sua irmã, que está chegando pra tornar as nossas vidas muito mais unidas. Seja pra Maria Helena um parceiro tão fiel como são seus primos,os irmãos que a vida concedeu.