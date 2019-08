08/08/2019 | 09:34



O núcleo do Índice de Preços ao Consumidor - Disponibilidade Interna (IPC-DI) de julho subiu 0,20%, após um aumento também de 0,20% em junho. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 8, pela Fundação Getulio Vargas (FGV), que informou os resultados do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI).

O núcleo do IPC-DI é usado para mensurar tendências e calculado a partir da exclusão das principais quedas e das mais expressivas altas de preços no varejo. Ainda de acordo com a FGV, o núcleo acumulou uma elevação 2,07% no ano. A alta em 12 meses foi de 3,73%.