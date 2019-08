Iggy Azalea anuncia apresentação única em dezembro, na Capital

Luis Felipe Soares



07/08/2019 | 07:11



A rapper Iggy Azalea fará sua estreia em solo paulista. Aos 29 anos, ela confirmou realização de show único em São Paulo em 1º de dezembro, no Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795). Os ingressos, de R$ 145 a R$ 520, já estão à venda na casa e por meio da internet (www.ingressorapido.com.br). Pacote especial de meet & greet com a artista – que inclui ações como foto e pôster autografado – sai ao custo de R$ 850 (www.clubedoingresso.com), sendo obrigatória a aquisição de entrada para pista premium. A performance é permitida para maiores de 14 anos.

Ela chega ao Brasil com turnê de divulgação de In My Defense, que será lançado no dia 19. Apesar de o disco ainda não estar no mercado, a cantora já liberou faixas inéditas na internet, casos de Started, Sally Walker e Fuck It Up.

Natural da Austrália, Amethyst Amelia Kelly adotou o nome artístico de Iggy Azalea e se mostrou ao grande público com o álbum de estreia The New Classic (2014). A música Fancy estourou mundialmente, assim como Work e Black Widow. Sucessos antigos devem se misturar com novas composições no show.