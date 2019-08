São Bernardo amplia atendimento de UBSs

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



06/08/2019 | 07:00



A Prefeitura de São Bernardo ampliará o horário de funcionamento de 20 das 34 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da rede até dezembro. Os postos ficarão abertos das 7h às 22h de segunda a sexta-feira. A ação será possível graças a incentivo financeiro para as equipes de saúde da família previsto no programa do governo federal Saúde na Hora, cuja adesão foi assinada na tarde de ontem pelo prefeito Orlando Morando (PSDB).

As três primeiras contempladas serão as unidades Alvarenga, Vila União e Vila São Pedro, a partir da primeira semana de setembro. Todos os serviços, como consulta, medicação, vacinação e atendimento bucal serão realizados no horário ampliado. A medida exigirá a contratação de 172 profissionais. “Vamos começar pelas UBSs que realizam o maior número de atendimentos diários. Aqui na Alvarenga passam mais de 1.000 pessoas por dia, na Vila São Pedro e também na Vila União supera 2.000. Isso melhora o fluxo de pacientes durante o dia”, afirmou o prefeito.

Conforme Morando, a ampliação do horário de funcionamento das unidades colabora para a diminuição da taxa de absenteísmo – índice de pacientes que não comparecem às consultas e exames agendados, geralmente na casa dos 30% a 40%. “Na unidade (da Vila União), onde já atendemos até às 21h, temos a menor taxa de absenteísmo da rede, 8%. Isso mostra que ampliando o atendimento o munícipe comparece”, completou. Segundo o prefeito, a falta dos pacientes às consultas é prejudicial à rede. “Você agenda, tem o profissional esperando e não tem o paciente. Reduzir isso é reduzir fila e melhorar o atendimento.”

A auxiliar de manutenção Christina Pichirilo, 33 anos, mora no Jardim Thelma e tem como unidade de referência a do Alvarenga. “Vai ser muito bom contar com a opção de passar com o meu médico à noite”, afirmou. A moradora realiza, atualmente, tratamento para dores na coluna.

O repasse anual do Ministério da Saúde pela adesão do programa será de R$ 6,6 milhões ao ano e a expectativa da administração é a de que os atendimentos nas unidades aumentem em 20%. O incentivo financeiro do governo federal foi anunciado em abril e podem participar todos os municípios que quiserem ampliar para 60 ou 75 horas semanais os horários das UBSs. No caso de São Bernardo, serão credenciados 12 postos – as outras oito vão ter o atendimento ampliado com recursos municipais. O horário convencional dos equipamentos é das 7h às 19h.

HOSPITAL

A Prefeitura estima que até abril do ano que vem já esteja em funcionamento o novo HU (Hospital de Urgência). O objetivo é que o equipamento substitua os atendimentos que hoje são realizados no Pronto-Socorro Central. “Já estamos credenciados para receber R$ 10 milhões do governo do Estado e outros R$ 25 milhões do governo federal para aquisição de equipamentos”, pontuou Morando.

A equipe da Secretaria de Saúde está discutindo como será o início da operação e estima que entre 60 e 90 dias a partir da inauguração o funcionamento já esteja em 100%. Neste período, os atendimentos urgência e emergência serão concentrados nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento).

