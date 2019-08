Patrícia Abravanel brinca que deu golpe da barriga ao contrário: Engravidei bem rápido e internet reage

05/08/2019 | 17:11



No domingo, dia 4, mais uma vez o Jogo dos Pontinhos, do Programa Silvio Santos, causou polêmica. Mais especificamente a participação da filha dele, Patricia Abravanel. Tudo começou quando ele chamou a filha para conversar, e comentou a roupa dela:

Calça de pobre, calça jeans, é calça de pobre isso aí. E continuou: Teu marido sai com você assim, com essa roupa?

Patricia então explicou:

Coloco um sapato de 20 centímetros, aí tem que esconder o sapato. Coloco aquela calça que você conhece [que esconde].

E teceu um elogio ao marido, o deputado Fábio Faria:

Ele é maravilhoso, gente, e é só meu.

Faz propaganda que você vai ver uma coisa!, respondeu Silvio. Você acha que ele é bonito?

Ele é maravilhoso. reforçou Patricia.

E se o teu marido ficar mais bonito ainda, como é que vai ser?

O que que eu posso fazer?

Você não tem medo de ser corneada?

Eu não! Ele tem medo de mim. Ai dele se coloca um chifrinho em mim, acabo com ele. Casamos há dois anos, mas estou com ele há seis.

Ela disse então que ia contar um segredo ao pai:

Eu engravidei dele bem rápido. Eu estava saindo com ele, nós dois, romance, aquela época da paixão. Eu dei o golpe da barriga! Eu já estava com 35 anos, entendeu? O cara bonitão, ali, falei, nossa, meus filhos vão nascer bonitos. Vão nascer altos, ele é alto, eu não sou. Alto, bonito, pá! Aí engravidei. Dei um golpe da barriga e deu certo! Estou com três filhos, ele continua na minha. Isso são as mulheres empoderadas de hoje. Antes a mulherada dava o golpe da barriga porque o cara era rico. No caso eu dei, foi o contrário.

Na internet, ela foi muito criticada sobre a fala:

A Patrícia Abravanel falando que deu um golpe da barriga e por isso é uma mulher empoderada foi o mico do ano!

Patrícia Abravanel se acha a empoderada por ter dado o golpe da barriga. Piada né?!

Rebeca Abravanel e Alexandre Pato

Silvio então continuou a falar sobre maridos das filhas, desta vez sobre o de Rebeca Abravanel, o jogador de futebol Alexandre Pato:

E sua irmã que pegou um pato?

Mas o Pato dela é bonitão, hein, minha irmã não pode ser ciumenta não, porque ele é bonitão. Não é mais bonito que o meu, tá? Mas ele é mais famoso, é jogador de futebol, aquela coisa... Maria-chuteira ataca. Ai, só de pensar eu fico nervosa. Imagina o Instagram dele, o que o pessoal manda no Instagram do Pato... terminou Patrícia.