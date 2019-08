Gafes na internet afetam sua carreira!

Cíntia Bortolloto



05/08/2019 | 07:00



No mundo “vuca”, sua imagem virtual está cada vez mais em evidência. E como você cuida dela? Você costuma se atentar ao que publica nas redes sociais?

É preciso criar uma certa postura e entender a etiqueta destas novas formas de se comunicar, que cada vez mais marcam presença no ambiente corporativo. Afinal, suas fotos, comentários e curtidas podem revelar muito sobre você e influenciar inclusive uma pessoa que possivelmente lhe contrataria ou mesmo a forma como seu chefe ou seu cliente vê você.

Conheço muitos profissionais da área de RH que checam redes sociais de candidatos antes de contratarem. Essa prática tem sido muito comum como forma extra de verificar referências. Normalmente, isso é feito no fim do processo seletivo, a não ser que a pessoa seja indicada na própria rede social.

E as redes sociais são essenciais se você está buscando uma nova oportunidade de trabalho. Por isso, deixe que os outros saibam que você quer uma oportunidade. Obviamente, você só deve divulgar isso abertamente após já ter tido uma conversa com seu chefe sobre o assunto. Se o assunto é velado entre vocês, seja cauteloso.

Uma dica importante, mostre o que você tem feito e sobre o que você sabe ou pode contribuir.É bom lembrar que determinados comportamentos também podem ser prejudiciais a sua imagem virtual.

Para utilizar as redes sociais a seu favor, elaborei um “código de etiqueta” virtual. Vamos lá!

- Mantenha seus perfis atualizados, em especial no LinkedIn, rede especialmente voltada para o mundo corporativo e que pode abrir portas e oferecer uma série de oportunidades;

- Não utilize esses ambientes para difamar nada nem ninguém; páginas em que as pessoas podem ter acesso às suas opiniões ajudam a formar uma imagem de você, portanto, tome cuidado;

- Não entre em comunidades ou grupos que possam denegrir a sua imagem. Pense assim: se isso fosse colocado na primeira página do jornal de amanhã, como eu me sentiria? Se a resposta é “não gostaria”, não entre na comunidade, ou não escreva o que você está pensando;

- Cuide do excesso de exposição; fotos em trajes mais íntimos, por exemplo, devem ser evitadas;

- Seja adepto de causas nobres, que possam ajudar outras pessoas ou o planeta;

- Reveja contatos; utilize as redes sociais como forma de networking, contando o que você faz e aproximando relações;

- Demonstre capacidade de se posicionar, normalmente isso possibilita às pessoas o conhecerem. Mas tome cuidado com extremismos, especialmente no momento político polêmico que estamos vivendo.

O poder da rede social é imenso. Sabe quando não gostávamos de algo ou éramos mal atendidos e falávamos para nossos amigos? Pois é, na rede social acontece o mesmo, com o agravante que temos muitas conexões, pois elas vão além do físico, do encontro. Outro ponto é que, se um fator relevante para a informação é a credibilidade do interlocutor, imagine se alguém da sua família, ou amigo próximo publica algo, você não vai parar para pensar?

<EM>Então utilize essas ferramentas com sabedoria e ao seu favor!