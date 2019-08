Thais Fersoza e Michel Teló curtem show de Sandy & Junior sem Melinda: Se ela souber vai ficar chateada

04/08/2019 | 11:11



Na noite do último sábado, dia 3, a dupla Sandy & Junior voltou a se apresentar na Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A segunda noite de apresentação dos irmãos, que comemoraram 30 anos de carreira, estava mais uma vez repleta de famosos, como Luciano Huck, Angélica, Michel Teló e Thais Fersoza.

No Instagram, o quarteto revelou que curtiu o show lado a lado e também com a presença de Xororó e Noely, pais da dupla.

A atriz e o cantor sertanejo ainda explicaram que não levaram os filhos, Melinda e Teodoro, por causa do horário do evento e, por isso, tiveram que inventar uma desculpa, pois se Melinda, que é fã dos cantores, soubesse, ficaria triste por não estar presente:

-Já estamos prontos.. a Melinda e o Teodoro não sabem. Se falasse, eles iam querer ir junto. Eu até queria levar, mas se fosse um show matinê. Porque se a Melinda souber onde a gente tá indo, ela vai ficar muito chateada, então não falamos. Falei que a gente tinha compromisso. Ja pensou se eu falo que estamos indo ver Sandy e Junior? Mas é muito tarde, não dá para eles.., lamentou Fersoza.

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank também deixaram os filhos em casa e foram curtir o show ao lado de Bruna Marquezine. O trio posou para um clique superfofo em que aparece usando a faixa de fã. Além do trio, Fernanda Paes Leme e João Vicente de Castro também estavam presentes no show.

Fernanda, que esteve também na primeira noite de apresentações, posou com Junior Lima e Bruna Marquezine, desejando feliz aniversário à atriz, que comemorou o aniversário por lá mesmo. A ex de Neymar foi surpreendida com um bolo, que ganhou dos amigos e foi carregado por Junior.