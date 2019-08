Rodrigo Faro viraliza na web após reclamar de boletos em suas redes sociais

03/08/2019 | 16:11



Rodrigo Faro se tornou o foco dos holofotes após compartilhar um momento com suas filhas em suas redes sociais! O apresentador da Record TV postou um vídeo em seu Instagram com uma pilha de boletos para pagar, desde conta de água até as de luz e gás, mostrando que é gente como a gente!

- Boleto! Olha ai! Boleto de água, boleto de luz, boleto do gás? Conta! Conta para pagar! Conta para vencer, escola das crianças, parcela do carro, IPTU, IPVA, falou Faro.

Em seguida, em tom motivacional, ele mandou um recado.

- Então, você ai que está me vendo agora, lembre-se um ditado muito importante e a frase do dia para você: Na vida, não seja um derrotado, seja como um boleto. Sabe porquê? Porque o boleto sempre vence.

No entanto, o que deu que falar mesmo foi a camiseta da grife Gucci que o apresentador estava usando no momento em que fez o registro. No Twitter, os fãs reagiram nos comentários da publicação.

Cara, não tem como não gostar do Rodrigo Faro, elogiou um.

Só a camisa dele, paga meus boletos todos, brincou outro.