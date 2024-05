Rumer Willis compartilha momento fofo da filha com Bruce Willis

Rumer Willis compartilhou vários momentos ao lado da filha Louetta Isley no Dia das Mães, no último domingo, dia 12. No entanto, alguns segundos acabaram roubando a atenção, já que a pequena aparece brincando com o vovô, Bruce Willis, atualmente aposentado após o diagnóstico de afasia e demência.

O ator aparece ocasionalmente nas redes sociais de seus familiares, mas não se pronuncia sobre o assunto desde seu diagnóstico. Ele está recebendo cuidados de sua esposa, Emma Heming Willis, com quem tem duas filhas - Mabel e Evelyn.

Vale lembrar que Rumer é fruto do antigo relacionamento de Willis com Demi Moore, com quem ele também teve Tallulah e Scout.