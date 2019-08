GCM apreende menor que roubou carro

Do Dgabc.com.br



02/08/2019 | 12:41



A GMC (Guarda Civil Municipal) de Mauá apreendeu, na noite desta quinta-feira (1), adolescente que roubou um veículo na Vila Bocaina. Durante blitz no Parque das Américas, os guardas perceberam que, o motorista do carro e o passageiro, ao visualizarem a viatura, tentaram fugir.



Após perseguição, o motorista fugiu do local e apenas o comparsa, menor de idade, foi preso pela GCM. O adolescente estava com simulacro de arma de fogo que foi usado no assalto, conforme confessou em depoimento.

Minutos depois da prisão, a dona do veículo chegou ao local da ocorrência relatando que trafegava pela Rua Dr. João Aranha Netto, quando foi abordada por dois indivíduos que anunciaram o assalto.



O caso foi registrado no 1º DP (Centro).