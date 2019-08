Em despedida, Lucas Moreno se declara ao Cruzeiro: 'Sou mais um torcedor'

01/08/2019 | 19:03



Após três anos e meio, o argentino Lucas Romero se despediu, nesta quinta-feira, do Cruzeiro. Em um pronunciamento emocionado na sala de imprensa da Toca da Raposa II, o volante, que agora vai atuar pelo Independiente, agradeceu os companheiros de time, diretoria, comissão técnica e funcionários do clube, além da torcida.

"Hoje (quinta-feira) pedi para falar, para me despedir do Cruzeiro, dessa grande família que fiz aqui. Fico muito feliz por fazer parte dela, só tenho palavras de agradecimento. Desde que eu cheguei aqui eles me abraçaram, me aceitaram, me fizeram sentir parte dela, virei cruzeirense e posso falar que sou um torcedor a mais. Sempre que entrei em campo tentei dar o melhor de mim, e demonstrar isso para vocês", disse o jogador.

Após 152 jogos e três gols marcados, "El Perro" (O cachorro), como é conhecido, conquistou quatro títulos pelo Cruzeiro: bi da Copa do Brasil, em 2017 e 2018, e o bi do Campeonato Mineiro, em 2018 e 2019.

"É um momento muito difícil, não é bom uma despedida. Tentaram fazer todo o possível para eu ficar. O torcedor no último jogo pediu para eu ficar, me enchendo de orgulho, e é bom receber esse carinho porque a gente pode ver que o tempo que fiquei aqui fiz coisas boas", disse o atleta, de 25 anos, que explicou o motivo da saída.

"A diretoria tentou fazer o esforço para eu ficar, me ofereceram para renovar o contrato, uma melhora no meu salário, mas é uma decisão que já havia tomado, de voltar para o meu país, porque tem algumas situações pessoais e também no âmbito esportivo acho que é bom, pois fico perto da minha seleção, onde quero ganhar uma vaga. Estou com uma idade boa. Posso aprender outras coisas e lutar pelos meus sonhos, pelas minhas metas que tinha desde criança. Fazendo as coisas boas que fiz aqui posso ter alguma possibilidade", disse Lucas Romero, que também aguarda o nascimento da filha Rufina.

O Independiente vai desembolsar US$ 5 milhões (cerca de R$ 19 milhões), dos quais US$ 3 milhões (R$ 11,4 milhões) vão para o Cruzeiro. Outros US$ 2 milhões (R$ 7,6 milhões) irão para o Vélez Sarsfield, time anterior do jogador.

Dos US$ 3 milhões a serem recebidos pelo Cruzeiro, US$ 600 mil (R$ 2,3 milhões) serão usados para quitar a dívida da contratação do meia Matías Pisano, em 2016.