Transformers da vida real: empresa turca cria robô a partir de uma BMW

Bianca Bellucci



01/08/2019 | 13:48

É bem provável que os fãs da franquia Transformers já tenham imaginado como seria se Optimus Prime ou Bumblebee fossem reais. Agora, esse desejo se tornou realidade. Isso porque a empresa turca Letivision divulgou o projeto Letrons, no qual carros são transformados em robôs. O primeiro protótipo da marca é chamado de Antimon e foi desenvolvido a partir de uma BMW M3.

A Letivision levou oito meses para construir o Antimon e contou com 12 engenheiros e quatro técnicos de apoio. Na versão carro, ele é controlado por um controle remoto. Isso significa que não é possível dirigi-lo, mas a empresa afirma que está trabalhando em novas tecnologias para torná-lo dirigível no futuro. Já em sua forma robô, a traquitana fala, mexe os braços, a cabeça e até solta fumaça e fogos. Porém, ele ainda não consegue andar.

Além de Antimon, a companhia turca pretende lançar outros modelos. Bizmut, Argon, Wolfram e Tantal já foram desenhados, mas não começaram a ser construídos. Com a possibilidade de desenvolver robôs a partir de qualquer carro, a Levitision se mantém aberta a negociações, mas só se as intenções de uso do comprador forem semelhantes as da empresa.

A seguir, você confere o momento em que a BMW M3 se transforma em Antimon. Se quiser ver a construção do robô e acompanhar as novidades que estão por vir, acesse o Facebook do Letrons.

