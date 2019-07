É grande o teu valor, São Caetano!

Do Diário do Grande ABC



31/07/2019 | 12:12



“És cidade, trabalho, és progresso, és infante do nosso Brasil”. A primeira estrofe do hino de São Caetano define fielmente como alcançamos os 142 anos sendo a melhor cidade do Brasil para viver. Marca atingida com o esforço de cada munícipe que entendeu a importância desse município e com as exitosas políticas públicas que se tornaram referência no País.

Falar de São Caetano enche-me de orgulho e emoção, pois aqui nasci e cresci. Há 26 anos, tenho a honra e a satisfação de morar e de participar do crescimento dessa cidade. A rota do desenvolvimento do município sempre fez parte da minha vida. Cresci vendo o orgulho dos meus pais por cada conquista e vitória e a dor quando algum objetivo não era alcançado. E foi com eles e com o carinho da população que aprendi o verdadeiro significado da palavra “servir”.

Há quatro meses, finalmente viramos uma página na história que insistia em permanecer apagada. Por quase duas décadas, São Caetano ficou sem um representante na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu sabia da responsabilidade que o desafio traria e das dificuldades que enfrentaria, mas tinha certeza que era a hora de começar a retribuir tudo aquilo que essa cidade fez por mim.

Representar São Caetano no maior Parlamento da América Latina é uma missão extremamente honrosa. A excelência de nossos serviços públicos, que geram mais qualidade de vida ao nosso povo, é um exemplo daquilo que quero levar para o Estado e traz uma enorme responsabilidade. Essa também foi uma das premissas para a minha candidatura. Como gestores públicos, temos a obrigação diária de lutar para que a população possa desfrutar de uma rede pública de qualidade.

Apesar das primorosas ações em diversas áreas que fazem São Caetano ser a melhor cidade do País para morar, ainda enfrentamos alguns obstáculos, como em qualquer outro município brasileiro. Após dois anos de intensos trabalhos de recuperação fiscal e social, o município voltou a figurar com importância no cenário estadual e nacional, com inúmeras conquistas na saúde, educação e segurança. O olhar atento com essas áreas é uma marca da gestão do prefeito Auricchio.

Como deputado estadual de São Caetano, meu compromisso é o de batalhar diariamente para que a cidade seja uma das prioridades do governo do Estado. Para avançarmos ainda mais, é vital que ocorra essa simbiose. Não há dúvida que essa parceria efetiva fará com que a cidade ofereça ainda mais à população. E a nossa missão trilhará sempre a estrada do progresso e do desenvolvimento da nossa cidade. Para frente, São Caetano, é grande o teu valor!

Thiago Auricchio é deputado estadual.