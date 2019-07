Grazi Massafera cogita ter mais um filho e revela nunca ter tido dois amores ao mesmo tempo: - Não olho para o lado

29/07/2019 | 12:11



Ela está chegando na novela Bom Sucesso, que estreia nesta segunda-feira, dia 29, e também vem cheia de revelações! Grazi Massafera será a protagonista da trama que ocupará o horário das sete na Globo e, em uma entrevista ao jornal Extra, contou sobre a relação que tem com sua personagem, Paloma - e também revelou quais são os seus planos para família e vida amorosa.

Na novela, Grazi interpretará uma mãe de três filhos. Já na vida real, a atriz tem só uma herdeira, Sofia, de sete anos de idade, fruto de seu relacionamento com Cauã Reymond. Mas ela ainda cogita a possibilidade de ter mais um herdeiro:

- Pode ser que eu tenha mais um filho antes dos 40, mas pode ser que não. A gente não sabe de nada. A vida já me surpreendeu muito. E positivamente, graças a Deus!

Porém, tem um ponto em que Grazi é bem diferente de sua personagem. Enquanto a protagonista está dividida entre dois amores - um que acabou de conhecer e outro já antigo - a loira revela que nunca passou por esse tipo de situação.

- Se estou namorando, não dou espaço para uma outra história. Não olho para o lado. Nunca fiquei dividida entre dois amores. Mas é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo.

A atriz também falou que atualmente não está procurando um novo amor. Ela contou que gosta de namorar e estar com alguém, mas que agora está com suas energias focadas na família e no trabalho. Além disso, Grazi também falou que acredita em destino e por isso não entraria em aplicativos de relacionamentos, por exemplo, já que ela deixa acontecer naturalmente! E caso aconteça, a musa disse que não tem planos de subir no altar novamente.

- Não sei se me casaria de novo. Não tenho traumas, mas cada relação é uma relação. Sigo leve, ela garante.