Obituário - 29 de julho de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



29/07/2019 | 12:00



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Segunda-feira, 29 de julho de 2019

www.dgabc.com.br/obituarios

SANTO ANDRÉ

Santo André, quarta-feira, dia 24 de julho

Ramon Quiroga Mosquera, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia em Santo André. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério Morumbi, em São Paulo (SP).



Santo André, sexta-feira, dia 26 de julho

Romeu Galdieri, 95. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 26. Crematório Vila Alpina.

Angele Aranzana Crus, 94. Natural da França. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Odorizzi, 91. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Leonor Pirracha Ricci, 88. Natural de São Manuel (SP). Residia no Parque São Lucas, em São Paulo (SP). Dia 26, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais, em Mauá.

Neide Assumpta Felician. 84. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Regina Helena Carniel, 84. Natural de Santo André. Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Fuzie Iyzuka, 69. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 26. Crematório Vila Alpina.

José Carlos Câmara, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Alpina, em Santo André. Pintor. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Claudio Bicudo Leme, 59. Natural de São Caetano. Resdia no Parque João Ramalho, em Santo André. Marceneiro. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Frederico Carvalho, 54. Natural de Manoel Vitorino (BA). Residia no Clube de Campo, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Luiz de Souza Cedro, 51. Natural de Santo André. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Eletricista. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.



Santo André, sábado, 27 de julho

Mario Fantinati, 92. Natural de Guaranésia (MG). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Espinossi, 89. Natural de Mogi Mirim (SP). Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Francisco José Figueiredo, 88. Natural de Paulistana (PI). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 27. Cemitério Municipal de Jacobina do Piauí (PI).

José Cesário, 87. Natural de Osvaldo Cruz (SP). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rolf Felix Hadermann, 86. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Dulce Sebastiana de Oliveira Pontara, 78. Natural de Ourinhos (SP). Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Conceição Aparecida Martins Ignacio Nunes, 77. Natural de Santo André. Residia na Vila Helena, em Santo André. Pensionista. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Lsara Azarias, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Pereira, 70. Natural de Serro (MG). Residia no Jardim Sapopemba, em São Paulo (SP). Dia 27. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Carlos Alberto de Souza, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Ajudante. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Débora Gomes de Souza, 52. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia no Jardim Santo Antonio de Paula, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adriano Vieira da Silva, 41. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Pires, em Santo André. Montador. Dia 27. Vale dos Pinheirais.

Elidázio Silva de Lima, 33. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pintor. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gabriel dos Santos Vieira, 15. Natural de Santo André. Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Estudante. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

São Bernardo, quarta-feira, dia 24 de julho

Masaki Okasaki, 84. Natural de Presidente Venceslau (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Paulicéia.

Erasmo Azevedo de Morais, 80. Natural de Garanhuns (PE). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 24. Vale da Paz, em Diadema.

Severino José de Moura Filho, 74. Natural de Jaboatão (PE). Residia no Jardim Ipê, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Osvaldo Issamu Tanaka, 70. Natural de Presidente Venceslau (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério do Araçá, em São Paulo (SP).

Benedito de Souza Donaire, 70. Natural de Tupã (SP). Residia no Jardim Irajá, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Leonor Angelica Hadermeck, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no Condomínio Vila Verde, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Paulicéia.

José Francisco Lombardo, 68. Natural do Alto da Mooca, em São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Suely da Silva, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taquacetuba, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ivone Severino da Silva, 55. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Guacuri. Dia 24. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quinta-feira, dia 25 de julho

Arion Chaurais, 91. Natural de Curitiba (PR). Residia na Vila Netuno, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Valdevino Vergilio, 76. Natural de Pratápolis (MG). Residia em São Paulo (SP). Dia 25, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Claudete Vicente Lopes, 73. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Zenaide Pinto Cerqueira, 71. Natural de Conceição do Coite (BA). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 25. Memorial Phoenix, em Santo André.

Maria Izabel da Silva, 70. Natural de Jacobina (BA). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Marluce Herculano Siqueira, 67. Natural de Itapetim (PE). Residia em São Paulo (SP). Dia 25, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Vicente Aparecido Martins, 66. Natural de Assis (SP). Residia no bairro Capelinha, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

José Luiz da Silva, 65. Natural de Jardim (CE). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sexta-feira, dia 26 de julho

José Lins de Souza, 81. Natural de Itamira (BA). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Izaias Soares da Silva, 75. Natural de Igarassu (PE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Tochiaki Tomioka, 72. Natural de Caçapava (SP). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Cemitério Vale da Paz, em Diadema.

SÃO CAETANO

Leonildes Fabrício Culler, 86. Natural de Bebedouro (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 27, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Carmen Gutierrez Martines, 86. Natural de São Caetano. Residia no Parque Anchieta, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Sábado, sexta-feira, dia 26 de julho

Regina Jordão de Assis, 87. Natural de Monte Azul Paulista (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Antonio da Silva Barros, 79. Natural de São Geraldo (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Irene Clemente de Souza Oliveira, 63. Natural de São Sebastião do Umbuzeiro (PB). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Raimunda Grecco Figueredo, 48. Natural de Cedro (CE). Residia no Jardim Recanto. Dia 26. Cemitério Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista (SP).

Genivaldo Magalhães Santos, 46. Natural de Itabuna (BA). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

William da Silva Ernani, 21. Natural de Itaboraí (RJ). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

João Antonio Magela Pessoa, 13. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.



Diadema, sábado, dia 27 de julho

Maria de Gois Silva Parente, 67. Natural de Arapiraca (AL). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27, em Santo André. Cemitério Municipal

David Machado Ribeiro, 65. Natural de Janauba (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Aparecida de Fátima Alves da Silva, 65. Natural de Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Reinaldo Ribeiro da Silva, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Paulo César Oliveira da Silva, 20. Natural de Diadema. Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.



Diadema, domingo, dia 28 de julho

Josepha Ferreira de Camargo, 89. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.

Maria Auxiliadora de Oliveira, 75. Natural de Ponte Nova (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 28. Cemitério Municipal.

Maria Gilvanete Ribeiro Romeu, 54. Natural de Umari (CE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.

M A U Á

Luzia Zeferino Pimentel, 78. Natural de Aguaí (SP). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 27, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Aparecida Conceição dos Santos, 70. Natural de Jacareí (SP). Residia na Vila São Manoel. Dia 26, em Diadema. Cemitério São José.