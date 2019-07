Educação, maior presente a S.Caetano

Do Diário do Grande ABC



A Educação é a chave fundamental para o desenvolvimento. Logicamente, a chave não é somente, nem principalmente, mais educação, mas, sim, mais educação com mais qualidade.

Uma educação de qualidade começa pela valorização do professor. Neste ano, o empenho do Legislativo de São Caetano garantiu aos 4.000 profissionais da educação o recebimento de 12 parcelas de abono salarial. Saber valorizar e reconhecer o trabalho dos educadores é um grande passo para alcançarmos a qualidade no ensino. Pois nada é tão crucial para o desenvolvimento de uma criança do que um bom professor.

A Câmara Municipal também aprovou, por unanimidade, o aumento do auxílio-transporte escolar de R$ 100 para R$ 130 por mês para cada aluno contemplado pelo benefício, além de ajudar os transportadores escolares. Os alunos poderão estudar com mais tranquilidade, sabendo que o transporte de ida e volta para casa está garantido.

Outro benefício, inédito no País, que desburocratiza e agiliza a entrega de uniformes no município é o auxílio-uniforme escolar, destinado à aquisição de um kit completo de uniforme, nas confecções de suas preferências, aquecendo o comércio local e gerando empregos.

Um novo modelo de ensino médio foi criado, no início de 2019, com a inauguração do Colégio Municipal Universitário, vinculado à USCS (Universidade Municipal de São Caetano). Os estudantes serão preparados do ensino médio para o ensino superior, com a vivência dentro de uma conceituada universidade, no cerne do desafio para o mercado de trabalho. A cidade não mede esforços para garantir benefícios até o ensino superior. Cerca de 300 universitários recebem bolsas de estudos.

São 23 escolas revitalizadas ou construídas no atual governo, contabilizando também as unidades com previsão de entrega em 2020, e a criação do Celef (Centro de Estudos de Línguas do Ensino Fundamental). Foi repassado R$ 1 milhão de subvenções a APMs (Associações de Pais e Mestres) de 63 escolas da rede municipal e criada uma inédita equipe de trabalho dedicada a assessorar as APMs. Uma infraestrutura impecável, uma APM forte, família envolvida e participação dos alunos são as garantias de um futuro melhor para as nossas crianças e jovens.

Somos herdeiros de uma educação precária; contudo, ou apesar disso, em São Caetano apresentamos avanços significativos no tocante à infraestrutura, à formação dos professores, ao acesso a materiais didáticos de boa qualidade, sobretudo com o avanço tecnológico, que alavancou o acesso rápido às informações.

São Caetano completa 142 anos e quem ganha o presente somos nós: uma educação de qualidade.

Pio Mielo é professor e presidente da Câmara de São Caetano.