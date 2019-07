Jennifer Lopez comemora aniversário de 50 anos em ritmo de balada

25/07/2019 | 16:07



Jennifer Lopez completou 50 anos na quarta-feira, 24, e aproveitou para comemorar com muita agitação em Miami, nos Estados Unidos.

A cantora alugou uma mansão e fez uma festa com direito a um bolo de dez andares e quase dois metros. Nos stories do Instagram, ela publicou um vídeo dançando a música In Da Club, do 50 Cent, ao lado do seu noivo, o ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez, com quem está há dois anos.

De acordo com o TMZ, o atleta a presenteou com um conversível vermelho da Porsche avaliado em mais de 140 mil dólares (cerca de R$ 530 mil, na cotação atual).

Além de Rodriguez, personalidades como Fat Joe, DJ Khaled e Ryan Seacrest marcaram presença no evento. Com som estourado, Jennifer Lopez compartilhou em seu perfil no Instagram um dos momentos da festa. Veja: