Neymar fica de fora de relacionados do PSG para amistoso contra a Inter de Milão

25/07/2019 | 14:12



Em meio à polêmica sobre sua possível saída do Paris Saint-Germain, Neymar está fora de mais um amistoso do clube francês, que está na China em sua parte final da pré-temporada. O técnico alemão Thomas Tuchel divulgou nesta quinta-feira a relação de 26 jogadores para o duelo contra a Inter de Milão, neste sábado, na cidade de Macau, e deixou o brasileiro de fora para completar a sua recuperação física depois da lesão no tornozelo direito. Antes, ainda na Europa, o craque não entrou em campo nos jogos contra os alemães Dynamo Dresden e Nuremberg.

Como o próprio clube francês divulgou em um comunicado nesta semana, o processo de recuperação do tornozelo de Neymar já chegou ao fim. Entretanto, para que esteja liberado para jogar ainda resta a etapa da preparação física e, por isso, vem realizando atividades específicas. Dependendo de sua evolução nos próximos dias, há a possibilidade de que o brasileiro seja utilizado contra o Sydney FC, na próxima terça-feira, no último amistoso da pré-temporada.

Além de Neymar, o zagueiro Presnel Kimpembe não foi relacionado. Outros brasileiros do elenco, casos dos defensores Thiago Silva e Marquinhos, ainda nem se reapresentaram porque estão de férias por terem participado da Copa América. Os dois são aguardados para se juntarem ao elenco parisiense na próxima quarta-feira.

No dia 3 de agosto, o Paris Saint-Germain fará a sua primeira partida oficial na temporada. Será contra o Rennes, em Shenzhen, pela Supercopa da França - jogo que Neymar não poderá disputar por estar suspenso. A estreia no Campeonato Francês ocorrerá oito dias depois diante do Nimes, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. O brasileiro só poderá estrear na terceira rodada após cumprir as duas partidas restantes da punição por ter agredido um torcedor na final da Copa da França.

Nesta quinta-feira, Neymar e outros jogadores do Paris Saint-Germain - casos do francês Mbappé, do uruguaio Edinson Cavani e do italiano Marco Verratti - participaram de um evento promocional no centro de Shenzhen para o lançamento do uniforme reserva do clube. Pela segunda temporada seguida, o PSG vestirá a marca de Michael Jordan nas camisas alternativas.