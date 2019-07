Príncipe Harry improvisa dança e faz o cumprimento dos chimpanzés ao encontrar pesquisadora famosa

24/07/2019 | 12:11



Príncipe Harry botou o seu rebolado para jogo! O marido de Meghan Markle surpreendeu ao dar uma dançadinha e depois imitar o cumprimento dos chimpanzés ao se encontrar com a pesquisadora Jane Goodall, na última terça-feira, dia 23. A cientista é um dos nomes mais importantes ao se falar de conservação ambiental e ficou famosa por seus anos de estudos com macacos. Ela se encontrou o membro da família real britânica para falar sobre seus projetos de preservação ao redor do mundo.

Para receber Jane, Harry improvisou uma dança com ela e depois, no evento, ele a cumprimentou como um chimpanzé faria, algo que a cientista ensinou para o Duque de Sussex quando eles se encontraram pela primeira vez. Na conta oficial de Harry e Meghan no Instagram, há um vídeo que reúne esses momentos e, na legenda, está escrito o seguinte:

O evento de hoje foi cheio de educação, inspiração e diversão. Porque trabalhar duro e brincar muito não são excludentes...

Além de Jane, Harry também se encontrou com líderes jovens de programas de conservação ambiental ao longo do mundo. Tudo isso se deu pelo fato de Harry se importar muito com o meio-ambiente e integrar diferentes organizações da família real que tratem sobre o assunto. Como se não bastasse tudo o que o príncipe faz, ele ainda ainda se preocupa com a natureza!