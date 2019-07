Marília Mendonça se irrita com perfil fake do filho em rede social

24/07/2019 | 09:11



Após revelar o sexo e o nome do bebê que está à espera, Marília Mendonça precisou lidar com alguns perfis falsos nas redes sociais. No Instagram, ela denunciou uma conta criada com o nome do bebê, que irá se chamar Léo.

1550 seguidores conquistados na mentira. Que coisa feia. Não percam o tempo de vocês seguindo fake. Obrigada, disse a cantora sertaneja, que está grávida pela primeira vez.

Diversos perfis com o nome do bebê surgiram na rede social após Marília e Murilo Huff, namorado da cantora e pai da criança, revelarem que estão à espera de um menino. Isso porque é bastante comum que famosos criem contas dedicas aos filhos, antes mesmo deles nasceram. Exemplo disso é Karina Bacchi e Mayra Cardi que fazem bastante sucesso com as páginas dedicadas a Enrico Bacchi e Sophia Cardi Aguiar. Por enquanto, Marília e Murilo ainda não revelaram se o filho terá uma página na rede social.

Mas apesar do inconveniente, Marília também comemorou muito o dia especial que teve para anunciar o sexo de seu bebê. Depois de realizar um chá revelação no mesmo dia em que completou 24 anos de idade, a beldade se derreteu ao divulgar fotos do momento:

O aniversário mais emocionante da minha vida com o presente mais lindo que alguém nesse mundo inteiro poderia receber: amor puro crescendo dentro de mim. Decidi por um chá revelação, que já era meu sonho a tanto tempo e o papai concordou... foram dias de longa espera até confirmar que era você que viria, Léo! parecia uma eternidade! Pra realizar meu sonho, decidimos por uma cerimônia marcante e bem íntima pra família, pra aproveitarmos cada momento.Seja bem-vindo, nosso Léo!, escreveu ela.

Murilo também se pronunciou e compartilhou fotos ao lado da amada:

Reaprendendo o significado de amor! Lá vem o Léo... um ciclo de ansiedade se encerrou ontem e um novo se inicia agora. Tem como nascer logo meu filho???? Papai quer ver seu rostinho e apertar suas bochechas hehehehe, disse ele ansioso.