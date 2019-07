Information Society confirma apresentações no Brasil

Vinícius Castelli



24/07/2019 | 07:34



Precursor da música eletrônica e sucesso nos anos 1980, o grupo Information Society tem agenda marcada no Brasil. O conjunto sobe ao palco do do Credicard Hall (Av.das Nações Unidas, 17.955), em São Paulo, dia 6 de setembro, a partir das 22h.

Com receita que mistura electro, freestyle e pop. o trio norte-americano é formado por Paul Robb, James Cassidy e Kurt Larson e carrega na discografia álbuns como Creatures of Influence, Don’t Be Afraid e Modulator.

No show não devem ficar de fora sucessos como Running, Cry Baby,Slipping Away, What’s On Your Mind (Pure Energy) e Repetition, por exemplo. O grupo já se apresentou em Santo André, em 1989, no prédio onde funcionava o Mappin,

As entradas já estão disponíveis, custam de R$ 60 a R$ 300, e podem ser compradas nas bilheterias da casa e pelo site www.ticketsforfun.com.br.