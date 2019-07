Anitta questiona cabeleireiro de Marina Ruy Barbosa após atriz ficar loira: - O que você fez?

23/07/2019 | 13:11



O cabelo de Marina Ruy Barbosa se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na noite da última segunda-feira, dia 22. Após a atriz aparecer completamente loira em publicação no Instagram, diversos fãs e famosos repercutiram a transformação no visual da beldade, que sempre manteve os fios ruivos.

Anitta, claro, não perdeu a chance de falar sobre a novidade da amiga ao encontrar com Henrique Martins, cabeleireiro responsável pela transformação de Marina. No Stories, a cantora brincou sobre a repercussão do assunto na internet.

- Oi Henrique conta para gente do loiro da Marina Ruy Barbosa, disse aos risos.

Irônico, Henrique disparou:

- É um louro profundo, muito profundo.

Aos risos, Anitta continuou:

- O que você fez?

Henrique Martins manteve o mistério:

- É uma técnica milenar!

A funkeira, então, tirou a dúvida que está na cabeça de muita gente:

- Mas é peruca ou cabelo?

E o cabeleireiro finalizou:

- É o próprio cabelo dela mesmo!

E aí, será que eles estavam brincando ou Marina resolveu radicalizar mesmo e abandonar as madeixas naturais?