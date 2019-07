Walmart da Av.dos Estados fecha e deve virar atacarejo

Yara Ferraz

23/07/2019 | 07:30



A loja do supermercado Walmart localizada na Avenida dos Estados, em Santo André, fechou as portas. Segundo a companhia, a unidade será reformada e convertida em Maxxi Atacado, que atualmente possui uma loja na região, em Diadema.

O Walmart Brasil também informou que os funcionários foram convidados a continuar na empresa. A firma ainda não forneceu detalhes sobre a reestruturação e a abertura da loja em modelo atacarejo – que mescla atacado e varejo.

Entre 2011 e 2017, houve acréscimo de 17,07% nas unidades deste tipo na região. Oito lojas foram inauguradas em 2017 e três em 2018, totalizando 51.

Em maio, o Walmart anunciou a conversão de 20 hipermercados em atacarejos em nível nacional, sendo dez para Maxxi Atacado e dez para Sam’s Club. A transição deve acontecer até o fim de 2020.

A Prefeitura informou, em nota, que no local será feita reforma que resultará em remanejamento. “A reabertura será feita com um novo modelo de negócio, devido ao tamanho do lote. A administração está em contato direto com a empresa e empenhada em ajudá-la com celeridade em todas as aprovações de projetos e alvarás.”