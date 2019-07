Julio Campos quebra sequência de Thiago Camilo e faz a pole em etapa da Stock Car

20/07/2019 | 15:56



Julio Campos interrompeu a sequência de Thiago Camilo na temporada 2019 da Stock Car e cravou neste sábado a pole position da etapa de Santa Cruz do Sul, que será realizado em sistema de rodada dupla. Com o tempo de 1min19s545, o piloto da Prati-Donaduzzi foi 0s176 mais rápido que o rival da Ipiranga no circuito gaúcho.

Camilo buscava largar em primeiro pela quinta vez consecutiva, mas teve de se contentar com a segunda posição, que o impede de estabelecer um novo recorde na principal categoria do automobilismo brasileiro, na qual nunca um piloto partiu por cinco vezes seguidas do primeiro lugar do grid.

Atual bicampeão, Daniel Serra, da Eurofarma, sairá do terceiro posto na primeira corrida de domingo. O quarto é Gabriel Casagrande, da Crown Racing. Felipe Fraga, da Cimed, fechou em quinto, à frente de Valdeno Brito, companheiro de Campos.

O TREINO - Separado em dois grupos, o Q1 terminou com Julio Campos como mais veloz. O curitibano superou Bruno Baptista, da RCM Motorsport, para liderar a primeira parte do treino. O terceiro mais rápido do Q1 foi Thiago Camilo. Átila Abreu, da Shell V-Power, foi o quarto, à frente do campeão de 2016, Felipe Fraga.

Alguns nomes de destaque ficaram pelo caminho já no Q1, classificando-se abaixo do 15º posto. Campeão de 2014, Rubens Barrichello, da Full Time, terminou em 20º. Seu companheiro Nelsinho Piquet, primeiro campeão da história da Fórmula E, fechou em 24º.

Pentacampeão da Stock, Cacá Bueno, da Cimed, terminou em 16º. Outro que ficou de fora do Q2 foi Agustín Canapino, que participa da etapa gaúcha com o carro da Hot Car. O argentino, que estreou na Corrida do Milhão de 2018, ficou em 17º.

Campos voltou a ser o mais rápido. Ele superou o atual bicampeão Daniel Serra para liderar a segunda parte da sessão. Em terceiro, veio Valdeno Brito. Camilo foi o quarto, à frente de Gabriel Casagrande. Fraga foi o último classificado para o Q3, no qual a pole position foi definida.

O bicampeão Ricardo Maurício, da Eurofarma, terminou em sétimo. Ex-piloto da Fórmula 1, Ricardo Zonta fechou em oitavo com a Shell V-Power. Outro campeão da categoria, Max Wilson larga em nono com a RCM Motorsport. Companheiro de Zonta, Abreu completa o Top 10 do grid de largada da corrida 1.

Camilo estava na expectativa de cravar sua quinta pole position em cinco etapas da temporada, o que estabeleceria um novo recorde na Stock Car. Entretanto, Campos impediu o feito do piloto da Ipiranga. Último a ir a pista entre os seis concorrentes do Q3, o curitibano cravou 1min19s545 para superar Camilo por 0s176. A dois décimos do líder, Serra ficou em terceiro, à frente de Casagrande. Fraga fechou em quinto, à frente de Brito, companheiro do pole.