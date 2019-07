The Pessoa Festival reúne autores lusófonos em Lisboa

20/07/2019 | 08:15



Autor de Nunca o Nome do Menino, Tempo de Espalhar Pedras (Prêmio São Paulo de Literatura) e O Corpo Erótico das Palavras, livro lançado agora sobre a obra de Raduan Nassar, Estevão Azevedo é um dos convidados de um novo festival literário que será realizado entre 13 e 16 de novembro, em Lisboa.

The Pessoa Session é um desdobramento do The Pessoa Festival, criado no ano passado por Mirna Queiroz, da Revista Pessoa, e por Eric M. B. Becker, tradutor e editor da revista World Without Borders, que promoveu o encontro entre autores brasileiros e americanos em Nova York.

O convite para que a dupla levasse o evento para Portugal partiu de um empreendimento hoteleiro interessado em ingressar no turismo literário e cujo nome combina com o do festival: o Lisboa Pessoa Hotel.

Uma cidade literária

O hotel que vai abrigar o The Pessoa Session fica no Chiado, no mesmo endereço onde funcionou a Tipografia do Comércio - que, em 1915, imprimiu os dois números da revista Orpheu.

O festival também contará com a presença de Ana Kiffer, Alexandre Vidal Porto e Carolina Rodrigues, daqui; Lucilio Manjate, de Moçambique; e Djaimilia Pereira de Almeida e João Luis Barreto Guimarães, de Portugal. Haverá debates, um circuito turístico pelo patrimônio literário de Lisboa, uma sessão amadora de leitura de poemas ou contos de autores de língua portuguesa e o concerto Um Poema e Um Violão, com Luca Argel, brasileiro que vive no Porto.

A nova literatura

Durante o festival será lançada a coletânea bilíngue Pessoa - The Picture Alive: New Writing in Portuguese, com textos de autores que participam dos encontros. A edição discute, ainda, traços e tendências da literatura contemporânea lusófona, com Pedro Meira Monteiro (Princeton), Leonardo Tonus (Sorbonne) e Clara Rowland (Universidade Nova de Lisboa), entre outros temas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.