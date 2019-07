Em duelo mais difícil da carreira, Esquiva Falcão nocauteia mexicano no 8º round

19/07/2019 | 20:49



Em sua luta mais difícil como profissional, o brasileiro Esquiva falcão conquistou a 24ª vitória consecutiva, ao derrotar o mexicano Jesus Antonio Gutierrez, por nocaute técnico no oitavo assalto, nesta sexta-feira. A luta foi realizada em Maryland, nos Estados Unidos.

Sétimo colocado no ranking das três principais entidades (CMB, FIB e AMB), Esquiva mostrou bom preparo físico, sofreu com o assédio constante do rival, mas apresentou variedade de golpes e bom jogo de pernas.

No sexto assalto, sofreu um corte, talvez devido a uma cabeçada do mexicano. No oitavo, aumentou o ritmo e, com dois diretos de esquerda, derrubou o rival. Gutierrez levantou, mas Esquiva seguiu no ataque e o juiz paralisou o combate. Foi o 16º nocaute do brasileiro. Gutierrez perdeu pela quarta vez, após 31 lutas.

Agora, Esquiva fica no aguardo da Top Rank, empresa de Bob Arum, que patrocina o medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres-2012, para saber se terá a oportunidade de disputar o título mundial da Associação Mundial de Boxe, que pertence ao japonês Ryota Murata.

No início do ano, Arum prometeu uma chance para Esquiva disputar o cinturão em 2019. Com o triunfo, o brasileiro deve se aproximar do campeão nos rankings mundiais.