Artistas e influenciadores digitais falam sobre mudança nos 'likes' no Instagram

18/07/2019 | 08:48



A conquista de "likes" no Instagram - aqueles corações que simbolizam que a publicação foi curtida pelos seguidores - sempre foi valiosa para personalidades em geral. Artistas, cantores, atores e influenciadores digitais possuem uma ambiguidade de sentimentos.

Receber aprovação do público em geral, a conhecida "chuva de likes", é sinônimo de êxito e carisma. Por outro lado, há quem diga que tal disputa possa causar instabilidade emocional e uma certa cobrança para estar sempre em alta.

A partir desta quinta-feira, 18, a rede social torna invisível o botão de curtidas para os seguidores. Portanto, apenas o dono do perfil é capaz de visualizar quem e quantos corações recebeu pela publicação.

A iniciativa foi comemorada por personalidades, como o cantor Luan Santana. "Somos mais que números e aprovações. Somos além! Temos motivo para celebrar hoje, parabéns amigos do Instagram", comemorou. Nessa publicação, que ainda manteve a possibilidade de curtidas, ele recebeu quase duzentos mil corações.

A atriz Cleo, filha de Glória Pires, também apareceu no Instagram para comemorar o fim da ferramenta de aprovação virtual: "Quem vê like não vê coração", escreveu na legenda da foto.

Kéfera Buchmann também falou sobre a disputa por aprovação nas redes sociais. Para a atriz, a medida vai preservar o lado emocional das pessoas. "Eu amei a mudança. O desespero por likes e comparações agora acabou! Liberdade para produzir o conteúdo que quisermos sem pensar no que irá impressionar os outros. Ufa! Viva a saúde mental de todos nós", escreveu.

Para Andressa Ferreira, esposa de Thammy Miranda, o fim dos "likes" pode ajudar alguns internautas a encontrarem um verdadeiro objetivo de vida. "Essa mudança vem para constatar se estamos focando em propósitos errados ou se estamos agindo de forma completamente superficial. Menos comparação e mais desenvolvimento pessoal", aconselhou.

Com 16 milhões de seguidores na rede social, Carlinhos Maia considerou positiva a mudança. Em uma série de stories no Instagram, o influenciador digital fez uma análise sobre o assunto. "Eu, como influenciador, achei ótimo tirar os likes e visualizações. As pessoas estão adoecendo por números, buscando cada vez mais destruir os outros para conseguir likes nos comentários. Achei fantástico", afirmou.

Felipe Neto, também na lista dos grandes influenciadores digitais do Brasil, aprovou a mudança. Com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, o youtuber acredita que isso mudará a internet. "O Instagram pode ser uma rede social legal, mas virou uma ferramenta de fomento à vaidade, ao ego e ao desespero por atenção, que se transformou meio que num vírus na internet. O Instagram hoje é um antro muito mais negativo do que positivo, na minha percepção", refletiu.