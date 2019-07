Cantora Anna Tréa faz show gratuito em São Bernardo

Miriam Gimenes



Foi no Centro Cultural do bairro Canhema, em Diadema – hoje conhecido como Casa do Hip Hop – que a cantora multiintrumentista, arranjadora e produtora paulista, Anna Tréa, teve o primeiro contato com a arte. Também passou por São Bernardo, onde fez Oficina de Danças Brasileiras e em São Caetano, onde estudou música e teatro na Fundação das Artes.

Dada a frequência com que percorreu as três cidades de modo a aprimorar sua musicalidade, a cantora nutre carinho pela região. Tanto que volta amanhã, às 19h, desta vez na Câmara de Cultura Antonino Assumpção (Rua Marechal Deodoro, 1.325), em São Bernardo, para apresentar, às 19h30, show gratuito.

No repertório, ela separou canções mais festejadas de seu primeiro disco, Clareia, releituras inusitadas e novas músicas que devem compor o segundo álbum, que será finalizado na Europa. “É um trabalho mais pop, com viés mais dançante, fazendo uma ponta entre a música afro e o folk”, adianta a cantora, que viaja domingo para começar a produzir o disco. Antes de lançá-lo, no ano que vem, Anna deverá soltar singles. O primeiro deles será E Laiá (Até Parar de Chover), que será disponibilizado para o público em agosto.