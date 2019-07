Samsung anuncia novo portfólio de notebooks no Brasil

Da Redação, com assessoria



17/07/2019 | 09:48

A Samsung apresentou o seu novo portfólio de notebooks no Brasil. Composto por modelos de alto desempenho, robustos e compactos, o novo line-up oferece ampla variedade de opções para agradar aos mais diferentes perfis de usuários. Saiba mais detalhes a seguir.

Style S51 Pro

Por R$ 9.599, fino e compacto, o Style S51 Pro traz um pacote completo de especificações para realizar as tarefas que mais demandam potência do notebook. A nova versão vem equipada com placa gráfica GTX1650 Nvidia de 4gb de memória dedicada, SSD de 256 GB e 16 GB de memória RAM e um processador Intel Core i7 Quad-Core. O modelo suporta até 3 unidades de armazenamento, o que possibilita expansão adicionando um HD no slot SATA e/ou um segundo SSD no slot m.2 disponível.

O Style S51 Pro também se destaca por conta da sua tela IPS de 15,6’’ Full HD, com 300 de nits luminosidade e ângulo de visão de 170 graus. O sistema de som Dolby Atmos é outro diferencial. A tecnologia permite reproduzir sons em 360 graus, proporcionando uma sensação maior de imersão. Com entrada USB Type-C, USB 3.0, porta HDMI e Slot para cartão Micro SD, o S51 Pro é capaz de transferir e copiar arquivos mais importantes dos usuários sem problemas.

Style S51 Pen

Por R$ 8.499, o novo Style S51 Pen, modelo equipado com a exclusiva caneta S Pen, é para o público que leva a criatividade a sério. Equipado com processador Intel Core i7, 8GB de memória RAM, um SSD de 256GB e uma série de recursos premium, como o sensor de reconhecimento facial.

O Style S51 Pen tem cor prata e ostenta ainda uma tela de toque Full HD de 13,3’’ com alta qualidade. Para profissionais que precisam de um equipamento voltado a trabalhos artísticos, este é um quesito fundamental para entregar o melhor projeto sempre. Além disso, este notebook é o parceiro ideal para quem tem a vida agitada, já que pesa apenas 995 gramas.

Style S51

A Samsung apresenta sua nova versão do Samsung Style S51, a opção ideal para quem busca um notebook compacto. Feito em um corpo compacto e leve de 1,3 Kg, o modelo conta com uma tela Full HD de 13,3’’ com borda infinita e acabamento em vidro.

Equipado com até 8GB de memória RAM e um SSD de 256 GB de alto desempenho, além de processadores Intel Core de oitava geração, o Style S51 oferece mais agilidade na inicialização do sistema operacional, assim como na abertura e edição de arquivos e programas. O notebook também traz o Som Dolby Atmos para uma reprodução mais fiel e imersiva, com efeitos sonoros e uma sensação de envolvimento em 360 graus. O preço sugerido do Style S51 é a partir de R$ 3.999 para a nova versão Core i3.

Linhas Essentials e Expert

A Samsung anunciou também os novos modelos das linhas Essentials e Expert, voltadas para produtividade e uso no dia a dia. Disponíveis nas novas cores Titanium e Branco, os modelos oferecem desempenho necessário para as principais tarefas: navegação na internet, produção de textos e slides e fácil acesso ao e-mail.

Todos os modelos das linhas Essentials e Expert também permitem fácil acesso aos slots de memória e HD, possibilitando upgrade rápido. Há ainda as novas opções com armazenamento híbrido, que conciliam o amplo espaço do HD e a velocidade do SSD, para um desempenho otimizado. O preço sugerido dos modelos Essentials começa em R$ R$2.049. Para a linha Expert, preço sugerido a partir de R$ 3.099.

