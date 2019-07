Evento para empreendedores será realizado no Plenarinho

Da Redação



17/07/2019 | 07:01



Com o objetivo de fomentar iniciativas empreendedoras no Grande ABC, a Clínica do Empreendedorismo realiza, no dia 23, evento gratuito em São Bernardo.

O I Encontro de Empreendedores – Empreendedorismo 360° será realizado em parceria com a consultoria be marketing, com Anastacia Rocha e apoio de Mauro Miaguti, vereador de São Bernardo (DEM) e vice-diretor do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) da mesma cidade.

O ciclo de palestras de gestão para fomento do empreendedorismo na região terá como público-alvo empreendedores, profissionais liberais, MEIs e autônomos.

As inscrições deverão ser feitas pelo site https://clinicadoempreendedorismo.com.br/empreendedorismo360/. Das 9h às 13h, o evento será realizado no Plenarinho da Câmara dos Vereadores, na Praça Samuel Sabatini, 50.