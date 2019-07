Twitter apresenta nova versão web da rede social

Da Redação, com assessoria



16/07/2019 | 09:18

O Twitter anunciou o lançamento de uma versão atualizada e repaginada de sua versão web. A nova aparência do site é ficou mais próximo da já conhecida nos dispositivos móveis, o que facilitou o acesso a alguns dos recursos mais populares – e trouxe opções adicionais de personalização. A atualização estará disponível para os usuários ao longo das próximas semanas.

Para garantir que o redesign atendesse às expectativas do público, diversos aspectos da nova versão web já vinham sendo testados pelas equipes do Twitter. Com base nas respostas recebidas durante os experimentos, os recursos adicionados facilitam a localização e o acompanhamento de conversas.

Confira, abaixo, algumas das principais mudanças no Twitter:

– Mais conteúdos sobre o que está acontecendo: o acesso à aba Explorar foi facilitado para que o usuário possa encontrar os mesmos conteúdos de seu interesse disponíveis no aplicativo do Twitter. Dessa forma, será possível ver mais vídeos ao vivo e conteúdos curados sobre eventos locais, personalizados de acordo com os hábitos de cada pessoa. Também é possível visualizar com mais facilidade informações sobre perfis que engajaram nas conversas e conferir os Assuntos do Momento para nunca perder o que está acontecendo.

– Acesso fácil aos recursos favoritos: links para os Itens salvos, Listas e o perfil estão disponíveis na página inicial e têm espaços próprios de navegação nas laterais, o que facilita e agiliza a troca entre diferentes guias.

– Todas as Mensagens Diretas em um só lugar: as Mensagens Diretas (DMs) foram expandidas para que o usuário possa ver e responder suas mensagens na mesma visualização. Dessa forma, há menos alternância entre telas na hora de enviar uma mensagem.

– Agilidade para alternar entre contas: caso o usuário tenha mais de um perfil, agora poderá alternar entre as contas com mais rapidez, diretamente da navegação lateral, sem a necessidade de fazer um logout seguido de um login.

– Faça o seu Twitter: atendendo a pedidos por mais maneiras de personalizar o Twitter, diferentes opções de cores e temas foram disponibilizadas, além de duas gradações para o Modo Escuro.