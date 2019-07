São Caetano anuncia aproximação com o empresário Saul Klein

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



16/07/2019 | 07:00



Um dos personagens mais importantes da história do São Caetano, Saul Klein voltou a se aproximar do clube. O empresário foi quem ajudou a levar grandes patrocinadores ao Azulão e participou dos melhores momentos vividos pelo clube na década de 2000. Na época, ele representava a Casas Bahia, empresa fundada por seu pai, Samuel Klein – que faleceu em 2014. Saul assistiu aos últimos jogos do time na Copa Paulista ao lado do presidente Nairo Ferreira de Souza e do diretor de futebol, Genivaldo Leal.



Saul atualmente está afastado dos negócios da família. Ele vendeu sua parte da herança ao irmão, Michael Klein, que é quem administra a rede de lojas de departamentos. Apesar de divulgar em seu site oficial que houve a reaproximação com o empresário, o São Caetano não revelou de que forma ele vai ajudar a fortalecer o time. Procurado insistentemente pelo Diário, ontem, o presidente Nairo Ferreira de Souza não foi localizado.



A expectativa é que Saul ajude novamente a trazer parceiros fortes ao São Caetano, aumentando o poder aquisitivo do clube, impulsionando a retomada do Azulão às divisões intermediárias do Brasileiro e também à elite do Paulistão.



Nas redes sociais, os torcedores do São Caetano mostraram otimismo com a novidade. “Saul Klein seja a Leila/Palmeiras para o Azulão”, escreveu um torcedor no perfil oficial do clube no Facebook, referindo-se à dona da Crefisa e principal apoiadora do Verdão. “Isso é necessário: parcerias com empresas de porte. Com certeza outras virão”, escreveu outro azulino. Mas também havia quem mantenha o pé atrás. “Tem que ficar de olho agora em tudo o que essa diretoria faz.”