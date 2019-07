Após cometer gafe ao cumprimentar Beyoncé, Meghan Markle recebe conselho da cantora para cuidar do filho, Archie Harrison

15/07/2019 | 14:11



O encontro de Beyoncé e Meghan Markle no último domingo, dia 14, foi realmente incrível, não é? As duas se viram na pré-estreia de O Rei Leão em Londres, na Inglaterra, e encantaram a internet com o carinho e admiração que demonstraram uma pela outra. Mas você sabia que a duquesa de Sussex cometeu mais uma gafe e quebrou um protocolo real ao cumprimentar Beyoncé no evento?

Teoricamente, Meghan não poderia abraçar Beyoncé para cumprimentá-la. De acordo com as regras da família real britânica, o ideal seria se apresentar com um forte aperto de mão. Além disso, Bey e o marido, Jay-Z, também desrespeitaram as formalidades da realeza da Inglaterra, simplesmente por terem entrado no evento na frente do casal real. De acordo com o site Entertainment Tonight, o casal de músicos ofuscou completamente a entrada de Meghan e Príncipe Harry. Será mesmo?

Rebeldias à parte, a conversa de Meghan, Harry, Beyoncé e Jay-Z foi super fofa. De acordo com a People, Beyoncé disse ao duque e à duquesa de Sussex que o pequeno Archie Harrison é lindo. A gente tem que concordar, né?

Já de acordo com o site Daily Mail, Beyoncé ainda aproveitou para dar um conselho de paternidade para Meghan e Harry. A cantora teria dito para o casal sempre tentar encontrar tempo para eles mesmos. Uma dica bem válida para papais de primeira viagem, né?