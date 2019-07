Projeto de amamentação de Diadema é destaque em prêmiação nacional

Yasmim Assagra



15/07/2019 | 07:42



O projeto Estratégias da Vigilância à Saúde na construção da rede de apoio à mulher trabalhadora que amamenta, em Diadema, desenvolvido pelos serviços de atenção básica para incentivar mulheres ao aleitamento, foi premiado em mostra nacional na última semana. A cidade foi a única do Estado de São Paulo a ter políticas na categoria vigilância em saúde reconhecidas.

O objetivo da iniciativa municipal é oferecer suporte para que a mulher possa retornar ao trabalho sem deixar de amamentar e, como consequência, a criança receba, exclusivamente o leite materno até os 6 meses de idade e, como complemento, até os 2 anos.

De acordo com a nutricionista e responsável pelo projeto de incentivo à amamentação nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Cláudia Novaes, o aleitamento materno ainda é desafio. Em cenário nacional, média de 40% das mães continuam amamentando após o fim da licença maternidade. “Boa parte das mulheres pode voltar ao trabalho e continuar com amamentação. Queremos desconstruir isso de que não é possível. Além disso, a cultura de utilizar a mamadeira já faz parte da sociedade e, por isso, é necessário divulgar informações frequentemente”, conta.

O estudo premiado registrou atividades desenvolvidas durante 2018 e 2019 para incentivo, apoio, promoção e proteção à alimentação saudável na infância. No ano passado, alguns procedimentos adotados no programa foram a formação de profissionais do departamento de vigilância em saúde para atuar como tutores no projeto. Além disso, 2.000 pesquisas foram encaminhadas para estabelecimentos industriais sobre o interesse na instalação da sala de apoio à mulher trabalhadora que amamenta, espaço para aleitamento nas UBSs e duas salas de leite na cidade.

Antes da chegada do recém-nascido, a gestante recebe orientações durante as consultas de pré-natal e nos grupos educativos da linha materno-infantil, realizados em todas as 20 UBSs de Diadema. A amamentação é incentivada nas primeiras horas após o parto, ainda na maternidade. Na primeira semana do puerpério, quando é preciso levar o recém-nascido à UBS, a mãe pode tirar dúvidas quanto à amamentação, retirada do leite e armazenamento com tutora.

A funcionária pública Milena Blecha, 35 anos, mãe de Pedro, de 14 meses, retira o leite materno e leva à creche do filho (conveniada com a Prefeitura de Diadema) diariamente. Ela acredita que trata-se do melhor alimento que pode oferecer a ele. “Desde os 5 meses e meio já iniciei a rotina do Pedro tomar leite com outra pessoa, por meio da colher dosadora, até introduzir esse método na creche, por exemplo. Precisei retornar ao trabalho, mas não deixei de fornecer meu leite a ele”, ressalta.