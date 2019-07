Copa do Brasil

Marcio Bernardes



11/07/2019 | 15:44



Na teoria três equipes conseguiram uma pequena vantagem na primeira rodada das quartas de final. O Palmeiras venceu o Internacional em casa por 1 x 0. O Bahia arrancou um empate em Porto Alegre contra o Grêmio e o Flamengo fez 1 x 1 com o Atlético em Curitiba.

Teoricamente essa vantagem poderá se inverter na segunda rodada, dependendo do andamento dos jogos. O Palmeiras vai sofrer na semana que vem no Beira Rio. O Grêmio também vai ter de penar na Fonte Nova e o Flamengo é favorito no Maracanã. Mas o Atlético-PR não está morto.

As seis torcidas continuam sonhando. Está tudo em aberto.

A coluna foi fechada antes do clássico Cruzeiro e Atlético-MG



E agora, José?!



Há uma máxima de alguns treinadores que justificam a má fase de suas equipes afirmando que o calendário é cruel. Dois jogos por semana, as vezes até 9 por mês, realmente é muito pesado.Todas as vezes que isso acontece vem a explicação de que não dá tempo de treinar, de montar um esquema tático adequado por causa de tantos jogos...

Agora todos os treinadores terão de mostrar o que fizeram na paralisação do Brasileiro. Todos os clubes deram folga de alguns dias para seus elencos, inter temporada foi feita e as torcidas esperam vitórias.

Pelo que se viu em alguns amistosos os progressos foram mínimos. Infelizmente.



Diferenças



Paolo Guerrero voltou da Copa América e jogou na quarta-feira contra o Palmeiras. Cássio e Fagner estão treinando no Corinthians. Já Cueva pressionou, para não dizer coagiu, a diretoria do Santos e ganhou 10 dias de férias.

Tem caráter que é assim, tem outro que é assado.