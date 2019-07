Na prorrogação, Sto.André triunfa e vai à semifinal da Liga de Basquete

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



09/07/2019 | 09:33



Faltava menos de um segundo da prorrogação quando Izabela recebeu bola na zona morta e, com arremesso certeiro de três pontos, colocou Santo André na semifinal da Liga de Basquete Feminino. Foi assim, no sufoco, que o time da região fez 53 a 52 no Sesi/Araraquara, ontem, no Ginásio Pedro Dell’Antonia, após empate por 44 a 44 no tempo regulamentar.

Este foi o terceiro jogo do play-off de quartas de final. Depois de perder em Araraquara (70 a 57), as andreenses venceram as duas partidas que fizeram em casa, 55 a 43, domingo, e 53 a 52, ontem. Agora, vão pegar o Sampaio-MA, que precisou apenas de duas partidas para eliminar o Ituano.

“Muito gratificante (acertar a última bola). Passa tanta coisa pela cabeça, é tudo muito rápido. Nesse play-off fui muito marcada, foi difícil conseguir um espaço, mas estava me doando na defesa. Esse resultado coroou o trabalho do grupo todo. A confiança da Érika de passar a bola no final, enfim, esse é o Santo André”, comentou a ala Izabela, que fazia jogo abaixo do esperado e acertou apenas sua segunda bola de três na partida, terminando a partida com 11 pontos.

A melhor jogadora andreense em quadra foi a pivô Simone, que chamou a responsabilidade nos instantes finais e ajudou Santo André a reverter derrota que parecia certa. Ela terminou como cestinha da equipe, com 13 pontos, além de pegar oito rebotes. Por Araraquara, duas jogadoras foram as maiores pontuadoras: a pivô Aline Moura e a ala Maria Horford. ambas com 20.