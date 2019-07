Receita libera hoje consulta ao segundo lote de restituição do IR

Soraia Abreu Pedrozo

07/07/2019 | 07:00



A partir das 9h de hoje, o contribuinte já poderá conferir se está contemplado no segundo lote de restituição do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2019. O pagamento será efetuado no dia 15.

Serão depositados R$ 5 bilhões a 3,164 milhões de contribuintes. Do total, R$ 2,36 bilhões referem-se aos que se enquadram no artigo 16 da lei 9.250/1995 e no artigo 69-A da lei 9.784/1999, sendo 15.489 idosos acima de 80 anos, 197.895 entre 60 e 79 anos, 24.793 com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, e 1,25 milhão cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Os valores serão corrigidos conforme a Selic acumulada entre maio e junho, de 2,01%. Este lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018 – cujo reajuste chega a 110,29%.

Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar http://idg.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receitafone 146. Na consulta ao serviço e-CAC, no site, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências. Neste caso, é possível avaliá-las prontamente e fazer a autorregularização mediante entrega de declaração retificadora.