Santo André perde a primeira partida dos play-offs da Liga

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



05/07/2019 | 07:00



Os play-offs de quartas de final da Liga de Basquete Feminino começaram de maneira ruim para o Santo André. Fora de casa, a equipe perdeu do Sesi/Araraquara, por 70 a 57, ontem, no Ginásio Gigantão, no Interior. Agora, terá de vencer as duas partidas marcadas para o Pedro Dell’Antonia, domingo e segunda-feira, para virar a série e ir à semifinal.



Em um dos encontros mais equilibrados dos play-offs, as equipes duelaram ponto a ponto desde o início, mas sempre com o time de Araraquara liderando o placar. O melhor momento das andreenses foi no último quarto, mas insuficiente para virar o marcador.



Destaque do jogo foi a armadora Débora, que nesta temporada trocou Santo André por Araraquara e ajudou o time do Interior com 18 pontos, além de 12 assistências. Por Santo André, Alana, com 19 pontos, foi a melhor e terminou como cestinha da partida.