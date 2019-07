Esportes e resistência neste estádio

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



05/07/2019 | 07:00



Esta página Memória levará à 112ª reunião do MemoFut (Grupo Literatura e Memória do Futebol), no Museu do Futebol (sábado, 13 de julho), um documentário exemplar: “1º de Maio, o Estádio dos Trabalhadores”. Uma pequena/grande pérola do jornalismo História, desenvolvido em 2018 por oito campeões.

Os jornalistas Antonio Raul, Artur Rodrigues, Daniel Diomkinas, Kaike Duarte Gomes, Matheus Pellizer, Rafael Rotta, Rodrigo Monteiro e Victor Genaro trabalharam com carinho e afinco. Selecionaram imagens maravilhosas e, em 25 minutos, dão show de bola. Na retaguarda, como orientador, o professor e jornalista Valdir Boffetti.

De um lado, esportistas como Cyro Cassettari, Jurandir Martins e Edinho Montemor; de outro, os sindicalistas históricos Djalma Bom, Nelson Campanholo e Expedito Soares; ao longo do documentário, dois historiadores: do EC São Bernardo, Thiago Teixeira, e do Palestra, Leandro Giudice.

Vocês vão rever os prefeitos Tito Costa e Walter Demarchi, em imagens de hoje e de ontem; conferirão como estão os jogadores Alemão (Primo Ranal), Careca (Rodrigo Vergilio) e Wilson Junior. Vibrarão com o maior astro esportivo de São Bernardo, o tenista Hugo Hoyama.

Ricardo Criez faz história no Primeiro de Maio ensinando a prática do xadrez; Agnaldo Sampaio fez História na antiga pista de atletismo herdada dos tempos da Elni.

Vocês ouvirão, emocionados, dois metalúrgicos que participaram das assembléias históricas do Estádio da Vila Euclides, Gilberto Bittencourt e Natal Cassemiro.

Tudo isto está neste documentário, que antecipamos no “Memória na TV”.

Trailer da memória

Esta semana Memória recebeu esse time da foto. São os nossos convidados para os próximos três programas “Memória na TV”. Coisas boas virão por aí. Fiquem atentos. Acompanhem.

- A quermesse centenária da Paróquia Santo André, a mais antiga do município.

- Os 32 anos de um bairro que é cidade: Vila São Pedro, em São Bernardo.

- Eles formam a Família Semasa, do escritório aos subterrâneos de Santo André.

Diário há 30 anos

Quarta-feira, 5 de julho de 1989 – ano 32, edição 7109

Manchete – Aluguel sobe até 119%; água em São Bernardo aumenta 117%.

Saúde – Meningite já matou cinco pessoas no Grande ABC.

Em 5 de julho de...

1919 – Os operários da Estrada de Ferro São Paulo Railway, a Inglesa, em greve, tornam público que, de ora em diante, não se responsabilizam por nenhum desastre ou anormalidades que venham a verificar-se na referida estrada.

A colônia tcheca de São Paulo celebra sessão solene lembrando o aniversário da morte de Jan Hus, patriota de seu país, condenado pelo Concílio de Constança e executado em 5-6-1415.

Iniciados os trabalhos para a abertura da grande Avenida da Independência, destinada a comemorar a data do centenário (1822-1922). Obra terá 2.400 metros por 45 de largura ligando o Parque do Ipiranga à Avenida do Estado.

1924 – Eclode levante revolucionário em São Paulo. É a Revolução de 24. Durante 22 dias a cidade seria bombardeada. Daria origem à Coluna Prestes.

Há no Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo, um jazigo com placa que lembra as vítimas.

1959 – Avenida Delamare, interligando São Caetano e São Paulo, ganha uma nova pavimentação.

1969 – Dom Agnelo Rossi, cardeal-arcebispo de São Paulo, e dom Jorge Marcos de Oliveira, bispo de Santo André, abençoaram escultura de São Pedro, obra de Agenor levantada na Praça da Sé.

Cláudio Feldman, de Santo André, autografa seu primeiro livro: “Ciranda de mitos”. E ganha um elogio do <CF161>Diário</CF>: “Poesia de muito boa qualidade”.

Toma posse a nova diretoria e Conselhos do Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André, gestão 1969-1970. Na presidência da diretoria, Flavio Raul Faria.

1984 – Os quatro morros que circundam o Pico do Bonilha, ao lado da favela de Vila Esperança, em São Bernardo, vêm sendo desmatados clandestinamente. Ali está uma das poucas reservas de vegetação natural de São Bernardo.

Santo do dia

Antônio Zacaria - Fundou a Congregação dos Clérigos Regulares de São Paulo, conhecidos como Barnabitas, com a finalidade de restaurar o fervor do Clero e do laicato. Atribui-se a ele a instituição das 40 horas de adoração ao Santíssimo Sacramento.

Municípios brasileiros

Celebram aniversários em 5 de julho:

- Em São Paulo, Fernando Prestes, elevado a município em 5-7-1935, quando se separa de Monte Alto.

- Na Bahia, Angical, Antônio Gonçalves, Campo Alegre de Lourdes, Cândido Sales, Iraquara, Santa Cruz da Vitória e Souto Soares

- No Ceará, Beberibe, Poranga e Sobral

- No Maranhão, Buriti Bravo

- Em Rondônia, Cabixi

- No Espírito Santo, Fundão

- No Rio de janeiro, Itaguaí

- No Rio Grande do Norte, Luís Gomes e Santo Antônio

- No Piauí, São João do Piauí

Fonte: IBGE