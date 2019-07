Conheça o SQUID, app de notícias europeu que chegou ao Brasil

Da Redação, com assessoria



02/07/2019 | 11:48

O aplicativo de notícias SQUID foi lançado em seis países da América Latina. A aplicação conta com uma ampla gama de tópicos, aos quais os usuários podem selecionar para criar seus próprios feeds de notícias personalizados e centrados em imagens.

O SQUID é totalmente gratuito e não requer nenhum tipo de cadastro. Na plataforma, o usuário tem acesso a mais de 100 categorias de notícias e mais de 20 mil fontes de diversos países – o 33Giga e seus irmãos Garagem360 e Rota de Férias também estão por lá. Disponível para Android e iOS, o app tem uma série de recursos de personalização, entre eles escolher e classificar tópicos, salvar artigos e bloquear fontes, além uma ferramenta que ajuda a praticar e melhorar o inglês.

Hoje em dia, com a proliferação das fake news que circulam nas redes sociais, é importante ter acesso a fontes seguras de informações como sites e jornais confiáveis. “Com o SQUID, os usuários irão receber notícias de fontes validadas que estão de acordo com os nossos padrões jornalísticos”, diz o fundador e CEO Johan Othelius. “Queremos ajudar as gerações mais jovens a redescobrir a leitura de notícias como uma atividade diária divertida, valiosa e envolvente”, completa.

