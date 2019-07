Após foto polêmica com freiras, Henrique Fogaça é detonado por Padre Fábio de Melo

01/07/2019 | 16:11



Henrique Fogaça, mais conhecido por ser jurado do MasterChef, protagonizou uma polêmica e tanto e acabou recebendo críticas nas redes sociais, principalmente do padre Fábio de Melo.

Tudo começou quando o chef, de férias na Itália, publicou uma foto ao lado de duas freiras. O problema, porém, é que Fogaça usava uma camiseta que trazia duas moças, usando hábitos, se beijando. A imagem ainda trazia a seguinte legenda, segundo informações da revista Veja:

Pedindo a bênção. Orai por nós, Prega per noi, Pray for us, escreveu, junto com as hashtags blasfêmia, o choro é livre e fuck hipocrisia (f**a-se a hipocrisia, em tradução livre).

Após a repercussão negativa, Fogaça fez um vídeo para se defender:

- Gostaria de me retratar a vocês e pedir desculpa a toda a Igreja Católica, aos cristãos. Para quem não sabe, eu fui batizado na Igreja Católica, toda a minha família, e essa foto gerou uma polêmica muito forte. Quando eu saí do Vaticano e estava na rua, as duas freiras, que eram brasileiras, me reconheceram, vieram muito simpáticas e nós tiramos as fotos e eu acabei postando. Foi uma infelicidade minha porque eu vejo as pessoas me atacando de uma forma brutal, toda a mídia, e eu gostaria que vocês soubessem que eu não tive intenção nenhuma de ofender as pessoas da forma como estão achando. Eu sou uma pessoa honesta, tenho família, tenho os restaurantes, tenho uma filha especial que me ensina muito, participo de muitos projetos sociais, e tô aqui para me redimir, para pedir perdão aos meus seguidores, as pessoas que me admiram.

Na legenda, ainda escreveu o seguinte:

Somente Deus pode julgar minhas atitudes. E, por essa razão, em respeito ao modo de pensar da minha família, meus amigos e seguidores, venho pedir desculpas. Acredito que cada um tenha um modo de entender o mundo. Em momento algum eu tive a intenção de desrespeitar, principalmente a Deus, com a foto ou vídeos que fiz. Fui, sim, infeliz em expor meus pensamentos. Acredito que cada tenha suas convicções. E, expô-las nos faz ficar no Olho do furacão. Mas, como ser humano, eu erro. E, com meu erro, cresci espiritualmente para a cada dia, poder dar melhores exemplos aos meus filhos. O meu pedido de desculpas é sincero a todos os que se sentiram ofendidos e vem do fundo do meu coração. Perdoar não é concordar com meus atos. Perdoar é um ato de amor. Quem perdoa, cresce. Quem é perdoado, renova-se.

Quem não acreditou nem um pouco nesse pedido de desculpas foi o padre Fábio de Melo, que no Twitter, ao citar uma notícia sobre a polêmica de Fogaça, escreveu:

Usar a imagem de duas pessoas que lhe dedicaram gentileza, expondo-as ao ridículo, colocando-as como coadjuvantes de seu protesto, está longe de ser uma atitude de pessoa do bem.