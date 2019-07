Taylor Swift briga com Justin Bieber após perder direitos autorais de suas próprias músicas

01/07/2019 | 12:11



Se prepara por que dessa vez o babado é forte mesmo! Taylor Swift não teve papas na língua e soltou o verbo sobre tudo que estava sentindo a respeito da venda de sua antiga gravadora para Scooter Braun, um homem com quem ela não se dá nada bem. A cantora escreveu um texto em seu Tumblr revelando como soube da notícia que os direitos autorais de todo o seu trabalho passado está agora sob controle do empresário com quem ela já viveu diversas polêmicas. Isso aconteceu porque a Big Machine Records, com quem a loira tinha um contrato até o final do ano passado, foi comprada pelo empresário.

No post, Taylor contou que descobriu a notícia junto com o resto do mundo e que não foi avisada antes e nem lhe deram a chance de adquirir os direitos por seu trabalho. Entretanto, Scott Borchetta, antigo dono da gravadora e amigo de Scooter desmentiu essa história. Ele disse que mandou uma mensagem para a voz de You Need to Calm Down avisando sobre a venda antes que a notícia viesse a público e também contou que o pai da diva sabia da reunião em que os negócios foram definidos, o que foi desmentido pela equipe de Taylor.

Com ou sem o aviso, o sentimento de Taylor sobre o assunto não muda. Em seu texto, a cantora chegou a declarar que sempre terá orgulho de seus trabalhos passados, mas que eles estarem nas mãos de Scooter é o seu pior pesadelo:

Tudo o que eu consigo pensar é no incessante e no bullying manipulador que eu sofri nas mãos dele por anos.

Taylor relembra da vez em que Kim Kardashian vazou ilegalmente uma ligação sua e que após um tempo, Scooter participou de uma ligação para zoar ela em conjunto de dois de seus clientes. E é aqui que Justin Bieber entra na história. O cantor era uma das pessoas na chamada de vídeo e inclusive postou um print do momento nas redes sociais para zoar a cantora que estava sendo exposta. A voz de Boyfriend se sentiu pessoalmente atacada pelo texto que Taylor publicou e postou uma foto antiga dos dois em seu Instagram com um texto comentando toda essa polêmica.

Em seu texto, ele relembrou de como costumava abrir os shows da diva e com o tempo foram se afastando e não tiveram mais chances de conversar e resolver seus problemas, o que o loiro sugere que façam agora. Justin também aproveitou para defender Scooter:

Eu estou certo de que Scooter e eu amaríamos conversar com você e resolver qualquer conflito, dor ou qualquer sentimento que precise ser acertado. Nenhum de nós temos nada de negativo para dizer sobre você e nós sinceramente só desejamos o seu melhor.

Muitos nomes de peso ficaram do lado de Taylor nessa história. Katy Perry, com quem a diva recentemente fez as pazes, Cara Delevingne, Halsey, Miley Cyrus e outras personalidades de seguir o novo dono da gravadora nas redes sociais ou então mandaram recados para ele ou Justin Bieber. Mesmo com toda a treta, a cantora termina o texto dizendo que sempre terá orgulho de seu trabalho passado, mas que está feliz com seu novo álbum que sairá em agosto e do qual terá propriedade dos direitos autorias. Ela finaliza sua carta pública assinando como:

Triste e enojada.

O que será que vai render dessa história toda?