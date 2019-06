Água Santa tenta o primeiro triunfo diante da Macaca

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



30/06/2019 | 07:00



A expectativa sobre o Água Santa era muito grande antes de a Copa Paulista começar. Afinal, contratou 11 jogadores mais a comissão técnica que levaram o Santo André ao título da Série A-2 estadual – inclusive, eliminando o próprio Netuno na semifinal. Porém, o revés para o debutante EC São Bernardo na estreia foi uma ducha de água fria que os diademenses esperam poder utilizar para mexer com os ânimos para o desafio de hoje, diante da Ponte Preta – que usa time sub-23 –, às 10h, em Águas de Lindoia (mando da Macaca).



O técnico Fernando Marchiori espera poder contar com o meia Bruno Costa e os atacantes Kaique Silva e Uederson, que não estiveram disponíveis diante do Cachorrão. O atacante Anselmo, que estava machucado, também gera expectativa no comandante.