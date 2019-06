Prefeitura promete revitalizar piso e paisagismo da Vila do Doce

Victor Augusto

Especial para o Diário



30/06/2019 | 07:00



A Prefeitura de Ribeirão Pires abriu processo licitatório para contratação de empresa responsável pela revitalização da Vila do Doce, no Centro da cidade. A estimativa da administração é investir R$ 800 mil em obras de paisagismo e também na troca do calçamento no entorno da área.

Inaugurada em 19 de janeiro de 2008 com investimento total de R$ 400 mil, a Vila do Doce se tornou opção de lazer para os moradores de Ribeirão Pires e de todo o Grande ABC. No entanto, 11 anos depois, é visível a necessidade de melhorias de infraestrutura no local. Comerciantes comentam que os problemas recorrentes acabam afastando os visitantes.



A gerente, há um mês, da Pasteca do Paulinho – um dos estabelecimentos da Vila do Doce –, Ana Lena, 48 anos revela a ausência de atenção do poder público para o local. “Faz tempo que não há manutenção aqui. O piso fica feio e dá a impressão de relaxo.”



Gerente há três anos do estabelecimento Açaí da Vila, Antônio Cunha, 55, aprova a revitalização e acredita que o projeto vai ajudar a atrair mais moradores e visitantes. “A Vila do Doce é um dos principais pontos turísticos da cidade, as melhorias são bem-vindas e serão bem recebidas por todos.”



Conforme a administração, as intervenções serão possíveis graças aos recursos provenientes de emenda parlamentar da ex-deputada federal Keiko Ota (PSB).



O espaço conta com 15 quiosques, além de áreas de alimentação e artesanato que contribuem para o lazer e incentiva o desenvolvimento econômico da cidade.