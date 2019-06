Centro de cidadania promove evento para visibilidade da população LGBT

Aline Melo

29/06/2019 | 09:20



O Centro de Cidadania LGBTI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Intersexuais e Outros) Neon Cunha, de São Bernardo, promove amanhã a 1º Caminhada de Visibilidade LGBTQIA+ (que ainda inclui os gêneros queer, pessoas que transitam entre os gêneros masculino e feminino e assexuais, aquelas que não possuem atração sexual por nenhum gênero). O evento integra as celebrações do Dia Internacional do Orgulho LGBT, celebrado em 28 de junho.

A atividade conta com a participação de diversas instituições e ONGs (Organizações Não Governamentais) da região. “Queremos mostrar que a população LGBTQIA+ do Grande ABC também está se organizando. Historicamente, nossa região é palco de lutas e queremos dar resposta ao avanço das pautas conservadoras”, explicou o presidente do Centro, o contador Paulo Araújo Vieira, 29 anos.

A caminhada está programada para ter a sua concentração a partir das 14h, na Praça Brasil, no Centro. São aguardadas entre 1.000 e 2.000 pessoas. Todos vão seguir até a Praça da Matriz, onde o ato será encerrado. “Temos um governo (federal) que contou com o apoio da maioria da população da região, mas um governo que não prioriza as nossas pautas. Estamos organizados pelos nossos direitos e seremos resistência”, completou o presidente.

Fundado em 1º de dezembro de 2018, o Centro de Cidadania LGBTI+ Neon Cunha fica na Travessa Maria Madalena, 9, bairro Silvina, em São Bernardo. Mais informações pelo telefone 97640-7618. O objetivo do centro é reconhecer a população LGBTI+ da região, suas necessidades e especificidades, para então poder propor políticas e medidas que os beneficiem e auxiliem.