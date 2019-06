Tite vibra com classificação, mas detona gramado na Arena do Grêmio: 'Um absurdo'

28/06/2019 | 01:32



O técnico Tite, da seleção brasileira, estava aliviado na entrevista coletiva na madrugada desta sexta-feira, na Arena do Grêmio. Logo depois de ter eliminado o Paraguai nos pênaltis e garantido presença na semifinal da Copa América, o treinador afirmou que o resultado foi justo pela quantidade de chances criadas ao longo do tempo normal e não poupou críticas ao gramado do estádio.

Tite esteve duas vezes na arena nos dias anteriores à partida para vistoriar o gramado e continuou insatisfeito com o que viu em campo. "É absurdo em um jogo de alto nível ter um campo com tamanha dificuldade para tocar na bola. O pivô precisa dar três toques para dominar. Isso afeta a qualidade do espetáculo", disse. Segundo o técnico, a má conservação do campo afetou diretamente o futebol de alguns jogadores, como Firmino e Arthur.

O treinador da seleção se irritou ao comentar sobre a falta de cuidados com o gramado. "Você vem aqui e a bola fica 'pipocando'. Nos cobrem acerto de passe e finalização, é um direito, até porque cada um tem sua responsabilidade. Mas me dê condições de campo e de que vou poder fazer o meu trabalho de forma correta", afirmou Tite. Antes dele, o argentino Lionel Messi havia criticado duramente o gramado do estádio gaúcho.

Após o jogo, o treinador e os jogadores se reuniram e disseram que por terem se classificado, poderiam criticar o gramado sem que isso soasse como desculpa. Depois de reclamar bastante do campo, Tite se conteve e disse que não falaria mais no tema. Antes de Porto Alegre, a comissão técnica também havia criticado as condições do gramado em Salvador, onde empatou com a Venezuela.

Mesmo com o empate sem gols com o Paraguai, seguido pela vitória por 4 a 3 nos pênaltis, Tite elogiou a equipe e vibrou com a vaga. "No fim do jogo eu me encontrei com o presidente Landim (Rodolfo Landim, presidente do Flamengo e chefe da delegação). Ele me disse e eu concordei: classificação mais do que merecida", afirmou. A equipe espera agora na semifinal quem passar do confronto entre Argentina e Venezuela

Tite agradeceu ainda o apoio da torcida gaúcha. "Eu, sendo gaúcho, pedi um carinho. Talvez tenha ajudado e também ao time. Mas no futebol é assim: você controla variáveis, mas isso acaba não te assegurando o resultado. Corremos o risco de ser eliminados", avaliou.