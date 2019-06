Emprego é prioridade em São Paulo

Do Diário do Grande ABC



27/06/2019 | 11:13



O melhor programa social é o emprego. Ele garante autonomia econômica, prosperidade social e independência em relação ao clientelismo. Mesmo antes de tomar posse, nossa primeira preocupação foi não perder postos de trabalho existentes. Em dezembro, recebemos a informação de que a GM fecharia duas fábricas no Estado. Seriam 65 mil desempregados. Assim, criamos o IncentivAuto, programa para garantir empregos, ampliar contratações e atrair investimentos. A GM manteve os empregos e anunciou investimento de R$ 10 bilhões até 2024, com 1.200 novas vagas. O IncentivAuto foi decisivo também para que a Scania anunciasse R$ 1,4 bilhão em investimentos até 2024, na sua fábrica de São Bernardo, gerando 400 empregos. A Honda abriu a fábrica de Itirapina, que vai criar 2.000 empregos nos próximos dois anos. A Toyota anunciou o primeiro carro híbrido flex, garantindo, assim, mais 900 empregos.

O Brasil precisa modernizar a indústria, empregar tecnologia no agronegócio, facilitar serviços digitais e treinar mão de obra. Isso já acontece em Louveira desde maio, com a abertura do Centro de Inovações da Procter&Gamble, investimento de R$ 200 milhões que criou 150 empregos. A Qualcomm constrói, em Jaguariúna, a primeira fábrica de semicondutores para celulares do País, com cerca de 1.000 empregos. Na Capital, vamos criar o Centro Internacional de Tecnologia e Inovação para aprofundar a integração entre empresas, universidades e governos. Vamos preparar técnicos com o Novotec, que oferece vagas para alunos do ensino médio. Além do programa Meu Emprego, plataforma on-line com 130 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação. Criamos ainda 11 polos de desenvolvimento, com benefícios que vão de simplificações tributárias e regulatórias à customização de cursos técnicos. A CSN anunciou, em junho, investimento de R$ 1,5 bilhão em laminadora de aço que integrará o Polo Metal-Metalúrgico, com 1.400 empregos previstos.

No setor público, autorizamos a contratação de 20 mil professores, sendo 3.156 nomeados e 17 mil temporários. Também nomeamos 3.739 policiais e autorizamos a contratação de outros 8.300 em concursos a partir de 2020. Em junho, demos posse a 98 novos procuradores do Estado. Dados oficiais comprovam a liderança de São Paulo na geração de empregos. O Brasil criou 313.835 vagas de janeiro a abril deste ano. Com 22% da população e cerca de 33% do PIB nacional, o Estado contabilizou 40% dos empregos formais criados no País nesse período. Em cinco meses, São Paulo preservou e criou empregos para mais de 200 mil pessoas. Ainda há muito por ser feito. Mas o trabalho e o emprego vão vencer os erros do passado. E o pessimismo do presente.



João Doria é governador do Estado de São Paulo.

Lula

Com todo o respeito e todas as vênias, apesar dos empenhos de Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), a Justiça prosperou e Luiz Inácio Lula da Silva continuará na cadeia. Por outro lado, já passou da hora de o ex-presidente desocupar a confortável suíte da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba e passar a habitar xadrez como manda o figurino. Doa a quem doer!

Maria Elisa Santos

Capital

Gago Coutinho

Saneamento básico é direito de todo cidadão, menos em Santo André. Alguns meses se passaram e continua tudo igual! Que descaso dos órgãos públicos da cidade no cumprimento da Lei 11.445/2007, no que determina seus artigos 1º (itens III, IV), 2º (VIII) e 3º (alínea b), dentre outros, o que caracteriza crimes social e ambiental. Esse fato ocorre há mais de duas décadas. No entanto, a partir de 2016 a situação ficou crítica, pois todo o esgoto de seis imóveis da Avenida Gago Coutinho passou a ser lançado ao fundo, na Rua Guabiroba, espalhando-se de forma a dificultar a passagem de pedestres, que se arriscam pisando (muitas vezes de chinelo) no lodo fétido acumulado que busca caminho para escoar, até encontrar um bueiro. Daí acontece a segunda infração: escoar esgoto em rede de água pluvial. Desde janeiro de 2017 até o momento o assunto foi objeto de inúmeras solicitações ao Semasa, autuação de processo, juntada em outro, e nada foi resolvido! Pagamos coleta de esgoto durante todo esse tempo, e IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), claro!

Edna Labio Souza

Santo André

Culpados

Derrocada da educação é derrota nacional! Está quase todo mundo pensando em deixar o planeta melhor para nossos filhos. Quando é que pensarão em deixar filhos melhores para o nosso planeta? O maior motivo do fracasso da educação brasileira são pais omissos e despreparados para fixar limites, disciplina, respeito e rumo em seus filhos. E agridem, com desvairadas ameaças, os professores, pela ignorância, irresponsabilidade e incapacidade dos meninotes. Até os anos 1960, 1970, os pais encaravam e enfrentavam os filhos, e a coisa andava muito bem. Atualmente, em qualquer dificuldade escolar, seus filhotinhos são os coitadinhos e anjinhos, e o professor (e a escola) é o inimigo, o lado perverso, mau e incompetente. O caminho é este? Pode isso, brasileiros do bem?

Renzo Sansoni

Capital

Caos

O jovem e moderno prefeito de São Bernardo utiliza-se de velhas práticas ao fazer e segurar obras para serem inauguradas no ano eletivo. Há adágio bastante conhecido que atribuem a Joseph Goebbels e se torna útil, principalmente a quem faz da política ato de enganar: ‘Uma mentira repetida 1.000 vezes se torna verdade’. E é verdade para quem nela acredita, na inverdade de seu historiador. De fato, é o que vem acontecendo na cidade. É triste ver que o ‘filho da cidade’, como sempre se intitulou, cair nas amarras do jogo pelo poder, do dinheiro e da ganância pela cadeira de prefeito. Infelizmente, foi eleito próximo dos 60% dos votos dos são-bernardenses, que acreditaram que o prefeito seria a mudança que tanto São Bernardo esperava. Porém, a mudança foi dos cargos às famílias (em troca de apoios), parentes, amigos e os que se dizem ‘verdadeiros amigos’. Não esqueçam, caríssimos leitores!

Luizinho Fernandes

São Bernardo

